 

Швеции рекомендовали отказаться от вакцины J&J от COVID до решения регулятора ЕС

15.04.2021, 4:24, Новости дня
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Швеции стоит дождаться данных от Европейского агентства лекарственных препаратов (EMA), прежде чем использовать вакцину от коронавируса Janssen производства компании Johnson&Johnson, предупредили в агентстве общественного здравоохранения скандинавской республики.

В страну было доставлено 31 тыс. доз вакцины Janssen, ни одна из них не использована, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы ожидаем расследования EMA, а также информации из США, прежде чем мы сможем высказать свою позицию по рекомендациям в Швеции в отношении вакцины Janssen. До тех пор рекомендуется не использовать дозы вакцины», – сказал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Напомним, компания Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз, возможности ее использования в ЕС должно будет определить Европейское агентство лекарственных препаратов.

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов.

В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.



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