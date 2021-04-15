Лавров обсудил с главой ОБСЕ переброску Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе

У Москвы вызывает обеспокоенность переброска Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Переговоры прошли 14 апреля по просьбе председателя ОБСЕ, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Основное внимание было уделено ситуации на юго-востоке Украины. С российской стороны выражена обеспокоенность эскалацией конфликта, вызванной переброской Киевом личного состава и вооружений к линии соприкосновения, а также ставшими регулярными обстрелами ВСУ (вооруженные силы Украины) пригородов Донецка и Луганска», – отмечается в сообщении.

Вместе с тем российская сторона подтвердила свою заинтересованность в урегулировании конфликта исключительно мирным путем на безальтернативной основе минского «Комплекса мер».

«Отмечена необходимость неукоснительного выполнения сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском – согласованных в июле 2020 года в контактной группе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», – добавили в МИД.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма.

Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, РФ осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.