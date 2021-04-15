 

США собрались ввести против РФ новые санкции

15.04.2021, 4:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты намерены ввести против РФ санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds, сообщил источники Bloomberg.

Как сообщается, санкции могут коснуться около десятка россиян, а также около 20 юридических лиц. Уточняется, что рестрикции могут быть введены уже в четверг. Источники также сообщили, что власти США намерены выслать из страны десять российских официальных лиц и дипломатов, передает ТАСС.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds, равно как утверждения американской стороны о российском вмешательстве в американские выборы.

Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.

Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.

В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что РФ ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.

В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Богдан: После парламентских выборов единственный раз в жизни был экстаз несексуального характера

01.07 / В Подмосковье начался угрожающий соседним зданиям крупный пожар в ангаре с покрышками

30.10 / Отношения Москвы и Анкары проходят испытание на выносливость

26.01 / Рада разрешила доступ иностранных войск в Украину для участия в военных учениях в 2021 году

08.10 / Франция не торопится возвращать Африке награбленное в колониальную эпоху

07.08 / В Свердловской области откроют девять школ на 8,6 тыс. учеников

05.04 / В Лаосе перевернулась яхта, погибли восемь человек

11.04 / В Госдуме ответили на заявление экс-представителя НАТО о Крыме

05.01 / “Танцующий миллионер” Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео

23.10 / Совет при президенте не поддержал проект о всероссийской реновации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика