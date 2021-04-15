Мнение: О постоянно просир***мых полимерах

Вот ещё какую особенность режима личной власти вечного президента Владимира Путина нельзя сбрасывать со счетов, имея в виду будущее России. Утрированно, её можно выразить известной русской пословицей «что ни делает дурак, всё он делает не так». Для особо сообразительных: это метафора, которая хотя и не носит персонального характера, точно и ёмко выражает самую суть.

Давайте посмотрим её на примере единственного значимого международного успеха России последних лет.

Вакцины от коронавируса «Спутник V», которую #Россия сумела создать одной из первых – тут без дураков.

Конечно, можно сказать, стране просто повезло. И в том, что не успели добить наследие #СССР – а в области вирусологии, эпидемиологии, организации здравоохранения Советский Союз действительно обладал передовой на тот момент системой. И в том, что на базе советского наследия команда «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» вела разработку вакцины от вируса Эбола, дойдя до стадии почти готового продукта, и технически ей оставалось только заменить в уже готовом векторе необходимый генетический материал.

Как бы то ни было, «Спутник V» появился очень вовремя и реально одним из первых. Раньше подсуетились только китайцы, но у них была фора по времени: лаборатория в Ухани как раз #коронавирус и изучала.

Но далее разработку передали «суперэффективным» путинским менеджерам. Чтобы те наладили выпуск и сбыт.

ОК, даже здесь худо-бедно кое-что удалось. Десятки стран мира выстроились в очередь за «Спутником», благо Pfizer’а и Modern’ы на всех не хватит. Начались поставки за рубеж. Одновременно в России стартовала кампания вакцинации населения.

И что мы видим спустя примерно полгода?

#Россия – страна-изобретатель вакцины – плетётся если не в хвосте, то где-то в задних рядах. #США за тот же срок сумели хотя бы одной дозой уколоть почти две трети населения. Которого вдвое больше, чем в РФ. Даже Бразилия с Аргентиной, куда идёт российский «Спутник V», опередили страну-производитель. Тот же #Китай сумел привить более 120 млн чел – в 10 раз больше, чем Россия.

Или, скажем, Великобритания – тоже изобретатель. Уже близка к популяционному иммунитету, хотя циркулирующий там штамм SARS-CoV-2 – новый, заразный и опасный. Но грамотно поставленная кампания вакцинации – и уже можно сравнивать статистику заболеваемости.



Сравнение с Великобританией выбрано ещё и потому, что используемая там вакцина AstraZeneca близка по типу и свойствам «Спутнику V» (тоже векторная), а заболеваемость новым штаммом была существенно выше в сопоставимом измерении.

Опять сравнение на в пользу России, где, по некоторым прогнозам, приближается «третья волна». У англичан её опасность, похоже миновала.

И это – чисто организационный провал. Не сумели наладить ни производство, ни логистику – в регионах до сих пор жалуются на дефицит вакцин, – ни даже агитацию. Если в Штатах возрастной президент Джо #Байден сделал прививку от коронавируса одним из первых и в прямом эфире, получив дозу нового на тот момент препарата от Pfizer и BioNTech, то его российский визави раздумывал ещё месяца три. А привился тайно, даже не известно, чем именно. Большего недоверия плодам труда своих же, российских учёных выказать сложно.

Кстати, а где государственные награды создателям «Спутника V»? Президентское поручение было дано ещё месяц назад, а результат? И ещё в плане агитации – где российские селебрити, вещающие из каждого утюга, что прививаться от коронавируса – это современно, надёжно и безопасно? Где ток-шоу вечерних соловьёв, рассказывающих, как это патриотично и ответственно – уколоться «Спутником»? Почему на то, чтобы создавать из Украины образ врага, #деньги всегда находятся, а на пропаганду вакцинации, дела архиважного, выделяются по остаточному принципу?

Конечно, ходят слухи, будто прививочную кампанию потому не форсируют в России, что производственные мощности полностью загружены выпуском препарата для зарубежных поставок. А для россиян – что останется и если останется. Ибо валюта нужнее. Но это означало бы полное воспроизводство сталинских принципов менеджмента, когда зерно гнали за рубеж, пока миллионы своих граждан голодали…

Ну и как вишенка на торте – вопрос признания «Спутника V» за рубежом. Только идиоты-конспирологи могут верить, что оно затягивается по причине злокозненности европейских и американских медицинских регуляторов, якобы не желающих усиления геополитического влияния Кремля. Да в условиях дефицита вакцин в ЕС на них такое давление оказывается в пользу признания, что мама не горюй! И «сепаратисты» из числа восточных европейцев уже нарисовались. Но если быть честными, дизайн клинических испытаний российских вакцин (не только «Спутника»!) был настолько небрежным, а научная обработка результатов настолько поспешной и халтурной, что даже у 100% нейтральных учёных возникли резонные вопросы. И их не сумела разрешить даже статья в авторитетном The Lancet, к которой тоже были десятки замечаний.

То есть, всеобщая деградация, поразившая путинский госаппарат, проникла и в российский научный мир. Если отечественные учёные ещё могут изобрести продукт мирового уровня, то адекватно изложить плоды своего изобретения на бумаге в соответствии со строгими стандартами, принятыми в современной науке, уже нет. И опыта международных публикаций не хватает, к чему руку приложила и продвигаемая чекистами тотальная секретность, и знаний в смежных науках – статистике, социологии, математике – не достаёт, возможно, тоже. Результат окукливания, между прочим.

И вот так, шаг за шагом, капля за каплей, даже немногие реальные достижения – профукиваются постепенно. Это не исключение, а система уже.

А кто её создал?

—