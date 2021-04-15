Мнение: Нюрнбергские расовые законы. Из неизданного.

Нюрнбергские расовые законы. Из неизданного.

Руководитель телесети ВВС по "разнообразию" (diversity) Миранда Уэйланд, сказала, что Лютер Идриса Эльбы «не ощущается по-настоящему чернокожим, потому что у него нет чернокожих друзей». Ну и ещё потому, что он не ест карибскую еду так, чтобы все это видели.

48-летний Идрис Эльба играет главного детектива в сериале с 2010 года, однако Миранда заявила, что, несмотря на то, что сериал является знаковый для BBС, с массой фанатов и зрителей по всему миру, главный герой сериала только "кажется" чёрным, а на самом деле недостаточно "дивёрсити".

Выступая на конференции MIPTV на этой неделе, Миранда сказала:

Когда Лютер впервые вышел в свет, всем понравился тот факт, что там был Идрис Эльба – действительно сильный черный персонаж. Мы все влюбились в него. А кто не влюбился, верно? Но после того, как вы увидели второй эпизод, вы такие: хмммм, у него нет чёрных друзей, он не ест карибской еды, это ж не настоящий чёрный.

Для меня было бы проявлением огромного высокомерия попытаться написать чернокожего персонажа.

Это было было дилетантским, невежественным изображением чёрного персонажа белым сценаристом.

https://www.playground.ru/misc/news/glava_bbc_po_raznoobraziyu_nazvala_lyutera_idrisa_elby_nedostatochno_pravdopodobnym_chernokozhim-1103572 – цинк

Отличная логика.

Гауляйтер Саксонии сообщил в интервью корреспонденту "Фолькишер Беобахтер", что ему не понравилось, как актер Ганс Шмутке изобразил полицейского криминальной полиции в фильме снятого на киностудии в UAF в Бабельсберге. Партийному функционеру фильм показался недостаточно расово однообразным, а сам Шмутке не ощущался по настоящему арийцем.

Сначала, ему показалось, что герой Шмутке являет собой истинный образец члена НСДАП и ветерана национального движения с 1923 года. Вся партийная организация Саксонии по-началу влюбилась в Шмутке. А кто бы не влюбился в белого арийца?! Но во второй половине фильма все заметили, что у него нет друзей арийского происхождения.

По словам гауляйтера, его возмутило, в фильме Ганс Шмутке вроде бы похож на арийца, но общается с цыганами, еврееями и коммунистами, но в тоже время не показано, как он вне службы общается с друзьями арийского происхождения по крипо, как он ест с ними баварские колбаски и поет йодль. Как заявил гауляйтер, вроде бы герой Шмутке сильный и чистокровный ариец, но на самом деле он только кажется арийцем и недостаточно чистокровен. Влиятельная и авторитетная газета Юлиуса Штрейхера "Дер Штюрмер" поддержала закономерные возмущения бдительного гауляйтера и потребовала "отменить" Ганса Шмутке и режиссера фильма в ближайший концлагерь для перевоспитания. Штатный кинокритик издания с большим партийным стажем отметил, что Шмутке настолько не ариец, что мог пойти по скользкой дорожке Эрснта Ремма и приставать к коллегам по сьемкам, поэтому арийцы и не хотели быть с ним в одном кадре. Как напоминает издание, в "Ночь длинных ножей" многие партийцы смогли преодолеть свой страх и рассказать всем о чудовищных злодеяниях Рема в рамках движения "И нас тоже", участники которого выходили на массовые демонстрации в коричневых шапках.

В местном гестапо отказались давать комментарии по этому вопросу., но рейхсфюрер СС выступая на премьере нового фильма Лени Рифеншталь посетовал, что к большому сожалению некоторые деятели культуры неспособны быстро принять политику расового однообразия, цепляясь за устаревшие нормы культурно дискриминирующие арийское население Германии.

Берлинский кинофестиваль после консультаций с министром Геббельсом заявил, что новый фильм Шмутке не подпадает под 4 основных критерия расового однообразия и не будет допущен в конкурсную программу.

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