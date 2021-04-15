 

Ученые повысили эффективность солнечных панелей при помощи муравьиной кислоты

15.04.2021, 3:42, Новости дня
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Если в материалы, из которых изготавливают солнечные батареи, добавлять муравьиную кислоту, то эффективность их работы вырастет. К такому выводу пришли ученые из Китая вместе со своими зарубежными коллегами.

Группа разработчиков новой технологии провела ряд экспериментов, пытаясь найти именно то вещество, которое позволит получать больше энергии из солнечного света. В результате муравьиная кислота была признана наиболее удачной добавкой.

Ранее уже проводились подобные опыта, говорят специалисты. Однако до сих пор не удавалось, во-первых, резко повысить КПД, во-вторых, стабилизировать состояние панели для эффективной работы. На этот раз все сложилось удачно.



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