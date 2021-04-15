Мнение: Погром журнала DOXA

Сегодня — новый акт государственного терроризма в отношении журналистов. Был произведен обыск и задержаны журналисты и руководство студенческого журнала DOXA. По правде говоря, я лично первый раз о нем сегодня и услышал. Преступление обычное по нынешним временам — преступным было объявлено сочувствие по отношению к задержанным и арестованным на акциях Навального.

В свое время одна из студий Исламского государства выпустила достаточно продолжительный ролик, в котором крайне подробно была описана история четырех человек, вина которых заключалась в использовании интернета для размещения невосторженных откликов на жизнь внутри территории Халифата. Естественно, все четверо были казнены, ролик во всех подробностях запечатлел процесс вынесения и приведения приговоров в исполнение. Были даже игровые эпизоды, где обвиняемые демонстрировали, как именно они совершали свои преступления. В итоге одного задушили, второго зарезали, третьему привязали фотоаппарат со взрывчаткой к груди и взорвали, четвертого тоже взорвали, привязав к ноутбуку гранату.

Все было совершено буднично, рутинно и строго в соответствии с действующими правовыми процедурами.

Я не очень понимаю, почему Путин нам так проникновенно рассказывал про беспощадную борьбу с международным терроризмом. Если только он под этим не понимал борьбу с конкурентами.

И еще один момент о погроме журнала DOXA. По сути, режим входит в совершенно неразрешимое противоречие с молодым поколением. Он не просто его проиграл, он расписывается в невозможности борьбы за будущее. Каста воров полагает, что будущее — это их отпрыски. Но они ошибаются. Бандиты пришли к власти в силу двух факторов: дезинтеграции социальной системы как таковой и личным качествам — полному отсутствию эмпатии, беспринципность, чудовищная алчность и запредельная жестокость. Ну, и смелость, конечно. Специфическая смелость, сугубо бандитская, в России ее называли «лихостью» (отсюда и «лихие люди», кстати).

Их отпрыски получили наворованные папами миллиарды просто так. Не шевельнув и пальцем. И смогут удерживать наворованное только пока папы при власти. Практически никто из них не останется у руля и при миллиардах, когда поколение их отцов сойдет. Понятие «трудовые династии» к ним не применимо, воровство — это не труд, так как труд — это созидательная категория. Поэтому, кстати, история просто не знает устойчивых криминальных государств, где бы власть передавалась по наследству и по праву крови. Либо придут новые бандиты, которые перераспределят украденное, либо вся конструкция рухнет. И, скорее всего, именно рухнет, так как какая-нибудь Тортуга перераспределяла внешний ресурс, была открытой системой. Наши гангстеры разворовывают свою собственную страну, объективно замыкая ее и перераспределяя внутри. Термодинамически это нестабильная система, которая неизбежно сколлапсирует.

Раскрыть систему наши бандиты могут только одним способом — сделав ставку на молодежь и заключив с ней договор о собственной неприкосновенности в обмен на легализацию хотя бы части наворованного. Будем циничны — такой номер вполне возможен, и что самое интересное в нем, так то, что такой механизм позволит провести реформирование сгнившей воровской системы без революций и потрясений. Если точнее, то даст шанс на такое реформирование.

Но этот вполне напрашивающийся ход кремлевская босота сделать не в состоянии. Напротив — она делает все, чтобы отгородиться от молодых, закрыть свою систему еще тщательнее, зачистить подходы к ней и выжечь все вокруг напалмом. Что абсолютно бесперспективно — я еще ни разу не встречал даже намек на то, что существует способ игнорировать Второе начало термодинамики. И уж тем более нет ни одного примера успеха такого мероприятия.

Беспощадная борьба с молодежью — это абсолютно неизбежный крах системы в будущем. Гангстерам нечего предложить молодым, им не о чем разговаривать, они могут вести общение только через посредничество карателей. И перспективы такой борьбы очевидны.

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