 

Мнение: Погром журнала DOXA

15.04.2021, 2:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня — новый акт государственного терроризма в отношении журналистов. Был произведен обыск и задержаны журналисты и руководство студенческого журнала DOXA. По правде говоря, я лично первый раз о нем сегодня и услышал. Преступление обычное по нынешним временам — преступным было объявлено сочувствие по отношению к задержанным и арестованным на акциях Навального.

В свое время одна из студий Исламского государства выпустила достаточно продолжительный ролик, в котором крайне подробно была описана история четырех человек, вина которых заключалась в использовании интернета для размещения невосторженных откликов на жизнь внутри территории Халифата. Естественно, все четверо были казнены, ролик во всех подробностях запечатлел процесс вынесения и приведения приговоров в исполнение. Были даже игровые эпизоды, где обвиняемые демонстрировали, как именно они совершали свои преступления. В итоге одного задушили, второго зарезали, третьему привязали фотоаппарат со взрывчаткой к груди и взорвали, четвертого тоже взорвали, привязав к ноутбуку гранату.

Все было совершено буднично, рутинно и строго в соответствии с действующими правовыми процедурами.

Я не очень понимаю, почему Путин нам так проникновенно рассказывал про беспощадную борьбу с международным терроризмом. Если только он под этим не понимал борьбу с конкурентами.

И еще один момент о погроме журнала DOXA. По сути, режим входит в совершенно неразрешимое противоречие с молодым поколением. Он не просто его проиграл, он расписывается в невозможности борьбы за будущее. Каста воров полагает, что будущее — это их отпрыски. Но они ошибаются. Бандиты пришли к власти в силу двух факторов: дезинтеграции социальной системы как таковой и личным качествам — полному отсутствию эмпатии, беспринципность, чудовищная алчность и запредельная жестокость. Ну, и смелость, конечно. Специфическая смелость, сугубо бандитская, в России ее называли «лихостью» (отсюда и «лихие люди», кстати).

Их отпрыски получили наворованные папами миллиарды просто так. Не шевельнув и пальцем. И смогут удерживать наворованное только пока папы при власти. Практически никто из них не останется у руля и при миллиардах, когда поколение их отцов сойдет. Понятие «трудовые династии» к ним не применимо, воровство — это не труд, так как труд — это созидательная категория. Поэтому, кстати, история просто не знает устойчивых криминальных государств, где бы власть передавалась по наследству и по праву крови. Либо придут новые бандиты, которые перераспределят украденное, либо вся конструкция рухнет. И, скорее всего, именно рухнет, так как какая-нибудь Тортуга перераспределяла внешний ресурс, была открытой системой. Наши гангстеры разворовывают свою собственную страну, объективно замыкая ее и перераспределяя внутри. Термодинамически это нестабильная система, которая неизбежно сколлапсирует.

Раскрыть систему наши бандиты могут только одним способом — сделав ставку на молодежь и заключив с ней договор о собственной неприкосновенности в обмен на легализацию хотя бы части наворованного. Будем циничны — такой номер вполне возможен, и что самое интересное в нем, так то, что такой механизм позволит провести реформирование сгнившей воровской системы без революций и потрясений. Если точнее, то даст шанс на такое реформирование.

Но этот вполне напрашивающийся ход кремлевская босота сделать не в состоянии. Напротив — она делает все, чтобы отгородиться от молодых, закрыть свою систему еще тщательнее, зачистить подходы к ней и выжечь все вокруг напалмом. Что абсолютно бесперспективно — я еще ни разу не встречал даже намек на то, что существует способ игнорировать Второе начало термодинамики. И уж тем более нет ни одного примера успеха такого мероприятия.

Беспощадная борьба с молодежью — это абсолютно неизбежный крах системы в будущем. Гангстерам нечего предложить молодым, им не о чем разговаривать, они могут вести общение только через посредничество карателей. И перспективы такой борьбы очевидны.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / Лолита пешком пересекла белорусскую границу ради выступления на «Славянском базаре»

08.04 / Физическая активность полезна для сердца даже при грязном воздухе

25.03 / В “Артеке” началось обучение советников директоров школ

12.09 / Фелисити Джонс родила ребенка

13.08 / Лидер несвободного мира

27.08 / Компания TCL запатентовала смартфон с невидимыми камерами

15.01 / Экономиста Илларионова уволили из Института Катона после слов о штурме Капитолия

11.03 / Решетова после расставания с Тимати намекнула на новые отношения

23.01 / Мнение: Китайский захват мировой торговли, грузооборот портов и усложнение покупок за границей

04.01 / Как Россия наращивает свою «мягкую силу» на Западе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика