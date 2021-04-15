Измены Светличной, работа на стройке и нелепая смерть: как сложилась судьба актера Ивашова

Будущий артист появился на свет в Москве в 1939 году. Отец Владимира работал на авиационном заводе, а мама была швеей на фабрике. С раннего детства Ивашов увлекался театром. Он часто посещал кукольные представления у Образцова, да и с выбором профессии определился рано.

Несмотря на то что отец советовал идти на завод, молодой человек все же отправился во ВГИК и попал в мастерскую Михаила Ромма. Успех пришел к Владимиру Ивашову еще во время учебы. 19-летнего парня пригласил сниматься Григорий Чухрай. “Балладе о солдате” стала одним из самых успешных фильмов о Великой Отечественной войне. Картина собрала огромное количество наград, а исполнители главных ролей стали звездами.

Алеша Скворцов в исполнении Владимира Ивашова стал нравственным ориентиром для миллионов юношей и девушек Советского Союза. ВГИК Ивашов закончил уже известным актером. За плечами у него были роли в нескольких удачных картинах. Например, он снялся в лирической комедии Ролана Быкова “Семь нянек” и психоделической драме “Тучи над Борском”.

Личная жизнь

Владимир Ивашов был женат один раз. Еще в студенчестве он влюбился в свою институтскую подругу Светлану Светличную. Пара поженилась, когда ему было всего 20 лет, а ей – 19. Поначалу супруги жили в коммунальной квартире вместе с родителями артиста, но очень скоро Григорий Чухрай поспособствовал тому, чтобы молодым выделили отдельную двухкомнатную квартиру.

Первые десять лет брака, по словам Светланы Светличной, были идеальными. Влюбленных называли Ромео и Джульетта – насколько они были увлечены друг другом. Супруги постоянно были вместе, лишь ненадолго разлучаясь на съемках. В 1961-м Светличная родила сына, которого решили назвать Алешей в честь главного героя “Баллады о солдате”.

Со временем отношения актеров начали портиться. Артист начал ревновать супругу, впрочем. на то были все основания. По словам Светланы Светличной, она была самой отвратительной женщиной на свете, а Владимир Ивашов был однолюбом и умел прощать. Позднее артистка призналась, что их брак – целиком и полностью заслуга мужа. “Он понимал, что я – человек эмоциональный, даже, может быть, непостоянный”, – говорила Светличная.