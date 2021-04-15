 

Семье погибшего при тушении «Невской мануфактуры» пожарного выплатят компенсацию

15.04.2021, 1:42, Новости дня
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Пострадавшим при тушении возгорания на «Невской мануфактуре» пожарным окажут материальную помощь власти города, соответствующее распоряжение отдал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении пожара здания АО «Невской мануфактуры». Члены семьи старшего инструктора газодымозащитной службы 64-й пожарно-спасательной части Ильи Белецкого получат 1 млн рублей. Двое пострадавших пожарных – Борис Старковский и Антон Соколов – получат материальную помощь по 500 тыс. рублей каждый, Артем Нестеров – в размере 300 тыс. рублей», – цитирует сообщение администрации города ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин наградил орденами Мужества трех пожарных, принимавших участие в тушении масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге и их коллегу из Асбеста. Двое награждены посмертно.

В понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной.

Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.



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