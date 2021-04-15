Семье погибшего при тушении «Невской мануфактуры» пожарного выплатят компенсацию

Пострадавшим при тушении возгорания на «Невской мануфактуре» пожарным окажут материальную помощь власти города, соответствующее распоряжение отдал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о выплатах сотрудникам МЧС, пострадавшим при тушении пожара здания АО «Невской мануфактуры». Члены семьи старшего инструктора газодымозащитной службы 64-й пожарно-спасательной части Ильи Белецкого получат 1 млн рублей. Двое пострадавших пожарных – Борис Старковский и Антон Соколов – получат материальную помощь по 500 тыс. рублей каждый, Артем Нестеров – в размере 300 тыс. рублей», – цитирует сообщение администрации города ТАСС.

Напомним, президент Владимир Путин наградил орденами Мужества трех пожарных, принимавших участие в тушении масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге и их коллегу из Асбеста. Двое награждены посмертно.

В понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной.

Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.