Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный

Белый дом видит в будущем саммите РФ и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».

«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.

Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.

Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита РФ и США.

В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов РФ и США.