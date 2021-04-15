Россия ограничила авиасообщение с Турцией

Россия с четверга (15 апреля) до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию в соответствии с решением федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно решению штаба, с четверга (15 апреля) все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией приостановлены. Сохранены только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании РФ и Турции. Со стороны РФ назначенным перевозчиком останется «Аэрофлот», компания уже заявила, что продолжит с 15 апреля выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю. При этом, согласно решению штаба, можно будет выполнять чартерные рейсы, необходимые для продолжения строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС.

В среду Турция установила новый рекорд по суточному приросту выявленных случаев нового коронавируса. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении РФ ограничить авиасообщение с республикой.