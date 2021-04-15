Мнение: Украина – страна русских, которые не хотят называться русскими (с)

Очень любопытный пост моего тезки Чадаева, политтехнолога и бывшего консультанта Володина и “Единой России”, самого умного российского “охранителя”. В живой и непосредственной форме транслируются весьма небанальные мысли. Например, про Черноморский флот России – зачем он? Действительно, только для десанта на Стамбул – больше ему в этой консервной банке нечего делать. Все очевидное не так-то просто заметить…

А вот то, что Эрдогана во время военного путча спасли “наши” – это для меня новая информация. Не слышал прежде – хотя, конечно, это абсолютно в стиле Путина, спасать всех диктаторов неважно от кого. Но ладно – дам целиком, это стоит прочитать:

“Турция. Эгейский берег. Гечек, яхтенная марина всего в паре километров от любимой гостиницы Эрдогана. Яхтсмены готовятся к сезону — проверяют такелаж, драят каюты яхт, забирают из химчисток парусный гардероб. Две яхты стоят рядом — компактные, стильные сорокапятифутовые парусники скорее круизного, чем гоночного профиля.

Соседи-владельцы яхт — турецкий бизнесмен, владелец нескольких гостиниц на побережье, вхожий в правительственные круги в силу умения организовать отдых для vip-персон из различных стран, и московский околоадминистративный консультант-решала, умудрившийся прилететь в Даламан буквально за сутки до закрытия авиасообщения. Они давно знакомы — для их яхт это домашняя марина. Из-за того, что рестораны закрыты на карантин, ужинают в этом году также на яхтах. Турок — назовём его Мустафа — приглашает соседа — назовём его Сергей — разделить с ним стол. Начинается разговор. Он идёт попеременно то на русском, то на английском, то на турецком, то даже на украинском — собеседники не уступают один другому в эрудиции и всячески это друг другу демонстрируют.

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— Как думаешь возвращаться в Москву?

— Теперь два варианта: или через Минск, или через Белград. Можно и прямым стамбульским, пока он еще остался, но лучше не светиться — еще подумают, что я тут по работе; а я в кои-то веки нет.

— У нас все считают убытки. Первые дни, когда пошли отказы, еще боролись за клиента, а сейчас больше думают, как спасти сезон. Но есть и плюсы — по крайней мере, не будет сложностей с местами для швартовки.

— А у нас никто не верит, что Турцию закрыли из-за ковида. Все думают, что это ответ наших на разговор Султана с Зе.

— Я тоже так думаю. На месте русских я бы злился, что летним отдыхом людей сыграли, как картой в украинской партии. Снова и снова платить за Крым — не слишком ли дорого выходит? Особенно если видеть, что платить еще только начали.

— Послушай, зачем это турецкое лукавство? Ваш Султан сейчас убеждает Зе, что всегда считал и будет считать Крым украинским, но ведь в глубине души каждый турок по-прежнему продолжает считать его турецким. Помогать сейчас Украине, только чтобы позлить Путина?

— Посмотри на это нашими глазами. Смысл вообще не в том, чей Крым. Смысл в том, что такое для нас Россия. Османы воевали с вами четыреста лет. И последние двести из них для страны это была война за существование. Зачем Россия строила Черноморский флот? Только для одного: чтобы однажды высадиться в Стамбуле. Есть ли и может ли быть у него вообще какая-либо другая историческая задача? Нет. В этом смысле для нас Украина по определению лучше именно потому, что у нее даже в коде нет и не может быть целей типа «креста над святой Софией». Это такое же национальное государство, каким была Турция после Кемаля и до Эрдогана. Поэтому пусть Крым будет украинским или чьим угодно, лишь бы не московским — тогда и мы будем спать спокойно. Черноморского флота не должно быть вообще — именно это и имел в виду Султан, когда говорил про «мирное море».

— А тебе не кажется, что Россия при Путине и Турция при Эрдогане похожи друг на друга как две капли воды? Обе про старое имперское величие — у нас царское, у вас османское. Мне говорили, что когда возник ИГИЛ и вернулась тема халифата, в Анкаре сразу вспомнили, что последние пятьсот лет титул халифа носил как раз турецкий султан, и если уж возрождать халифат, то этот. Арабы кривятся на вашего — что он о себе возомнил? Но ведь и Россия — только огрызок империи. Амбиции остались, но смысл в них теперь?

— Именно потому, что Россия и Турция так похожи, нам проще договариваться с национальными государствами, такими как Азербайджан или Украина, чем друг с другом. С ними нам нечего делить. А с вами у нас есть общая Византия, и вечный спор за то, кто ее настоящий наследник. Даже в той же Сирии это было очень явно.

— Почему ты считаешь, что Украина это национальное государство? Украина — это совсем другое. В основном это русские, которые выдают себя за украинцев, чтобы не быть ни в чем зависимыми от Москвы. Им проще выучить язык и переписать историю, чем пытаться выжить в путинской системе, ожидая подачек из Москвы, пока питерские олигархи, как сейчас это происходит в Крыму, забирают себе все, что плохо лежит. Как сказал Кучма: Украина — не Россия; и понимать это надо именно так — как попытку русских людей сбежать подальше от российского государства — даже, если надо, ценой отказа от самой идеи, что они русские.

— Так это ровно потому, что Россия — огрызок. После того, как развалился СССР, в ней осталось много нерусских народов, и в то же время очень много русских осталось за ее пределами. Но Россия избегает кемализма, не хочет становиться русским национальным государством. Потому что тогда пришлось бы отрезать одни территории и воевать за другие. Отсюда и этот путинский новый византизм, который толкает вас на то, чтобы снова пытаться снова собирать империю. Если бы Россия стала русским национальным государством, мы бы тоже были счастливы — русскому народу, в отличие от царей, гибнуть за крест над Софией незачем. Лучше строить дороги и церкви у себя дома.

— Но ведь про Турцию можно то же самое сказать! Османизм предполагает, например, что нужно снова поднимать черкесский вопрос. И те три миллиона турецких черкесов, которые в кемалистской Турции уже почти начали ощущать себя турками, вдруг снова вспомнили, что они черкесы, и навязали Эрдогану тему черкесского геноцида в его повестку. Сейчас это выглядит как козырь — в ответ на тему армянского геноцида или геноцида малоазийских греков. Но вдолгую — зачем это все сейчас вообще турецкому народу?

— Так именно поэтому черкесы и вышли первыми на улицы, когда был путч против Эрдогана, хотя на выборах всегда голосовали против AKP. Генералы заставили бы их снова быть турками, и они это понимают. Но ты мне скажи другое: зачем ваши-то спасали Султана? Я был тогда здесь, и видел с борта этой лодки, как спецназ штурмовал Grand Yazici, и мы тогда все думали, что он еще там и ему конец. Но его тогда спасли ваши. Был бы я на вашем месте, я бы, наверное, ставил на генералов. По той же причине: кемалистам, в отличие от Султана, не нужен ни Крым, ни Кавказ, ни Сирия, ни, şeytan için, халифат. Они турки, а не османы.

— А я бы тоже ставил на Султана. Мир, состоящий из национальных государств, с ограниченным суверенитетом под американским зонтиком — это и есть тот глобальный порядок, который навязывают всем американцы. Глазами Путина это и есть главная угроза, а вовсе не Эрдоган с его притязаниями и вечно тлеющим конфликтом и с Европой, и с НАТО, и с самими США. Общий культурный код, я бы так это назвал.

— У этого «кода» есть один большой изъян. Каждый раз, когда в экономике проблема, когда лира или рубль летит вниз, а люди теряют работу, им объясняют, что надо потерпеть ради имперского величия, и переносят акцент на борьбу с каким-нибудь внешним врагом. Сейчас Султан решил рыть новый канал вместо Босфора — вам это должно быть хорошо понятно с вашими мостами. Но даже безотносительно к расходам — миллиарды долларов в том числе и из моих налогов — для города Стамбула это катастрофа, он в европейской части может просто остаться без нормальной воды. Но тех, кто против, объявляют гюленистами и врагами государства. Где Гюлен и где водопровод в моей стамбульской квартире?

— А, по-твоему, глобалисты лучше? Глобалисты — это так: придут транснациональные отельеры и либо разорят твой бизнес, либо скупят по дешевке, и все, что тебе останется — наслаждаться закатами на этой яхте, пока не продал ее из экономии. Мы пережили период, когда у нас исчезли целые отрасли экономики — потому что приходили «иностранные инвесторы», которые скупали предприятия не для того, чтобы их развивать, а для того, чтобы уничтожить, так как их цель это расчистить рынок сбыта. Какими бы ни были питерские олигархи — на них в стране есть хоть какие-то рычаги влияния, а ты попробуй договориться о чем-то с глобальной корпорацией, у которой офис в Сиэтле. А так да — национальное государство, флаг, герб, гимн, сборная по футболу, все декоративные атрибуты Nation State тебе оставят.

— Вот мы сейчас и посмотрим, где в итоге лучше. Если ты прав и Украина это тоже страна русских, которые не хотят называться русскими, но строят своё национальное государство, тогда через какое-то время можно будет сравнить, где лучше жить русскому человеку. В «национальной» стране или в «империи». Мирное сосуществование систем, как говорил какой-то ваш лидер. А американцы проследят за тем, чтобы ваши танки не поехали на Киев и не сломали эксперимент. Ну и Султан поможет «байрактарами». А главное для нас, турок — пока вы там между собой разбираетесь, можно не беспокоиться о Босфоре. И газ по дешевке покупать”.

Сам по себе разговор – кем должна быть Россия, федерацией или “национальным государством русского народа” – важнейший, по этой теме в стране нет вообще никакого согласия. Лично мне идея “национального государства” не то что не нравится – мне сдается, что России она просто не подходит, так сказать, “по росту”: костюмчик маловат. Но, с другой стороны, еще более понятно, что никакой “империей” Россия быть тоже не может – видимо, по обратной причине: для этого она – в мире, в котором есть Китай, ЕС и США – наоборот, сама маловата.

То есть Россия – это такой подросток, застрявший в мире, в котором есть несколько взрослых и много-много детей. Ни туда, ни сюда. Плюс прыщи.