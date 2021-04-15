 

В НАТО собрались добиваться от РФ деэскалации у границ Украины

15.04.2021, 0:26, Новости дня
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Североатлантический альянс решительно настроен на то, чтобы добиваться от РФ шагов по деэскалации напряженности вокруг Украины, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам внепланового заседания Североатлантического совета на уровне глав МИД и министров обороны НАТО в онлайн-формате.

По словам Блинкена, страны НАТО «уделили некоторое время сегодня обсуждению глубокого беспокойства, которое союзники разделяют в отношении РФ и ее действий на границе с Украиной». передает ТАСС.

«Все 30 участников выразили эту обеспокоенность [действиями России] и продемонстрировали решительный настрой на то, чтобы РФ предпринимала шаги, направленные на деэскалацию напряженности, которую она создает», – сообщил госсекретарь США.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «союзники полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и призывают Россию остановить провокационные действия и агрессию и выполнить свои международные обязательства». «Сегодня министры также обсудили наращивание сил России. Это самое большое наращивание сил с 2014 года», – сообщил Столтенберг.

Тем временем официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что «rанцлер [Германии Ангела Меркель] и президент [CША Джо Байден] были едины во мнении, что от РФ нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации».

В прошлую пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.



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