«В 2021 году власти перешли к силовым методам»

Заявление редакции DOXA и обращение СМИ о преследовании студенческого журнала.

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА DOXA

Сегодня в 6 утра в офисе нашего журнала, а также в квартирах у редакторов и редакторок Армена Арамяна, Владимира Метёлкина, Аллы Гутниковой и Наташи Тышкевич, прошли обыски. Силовики также пришли домой к родителям Аллы и Армена. Сейчас наши коллеги находятся в Следственном комитете. Сегодня их ждет суд по избранию меры пресечения.

Всех четверых обвиняют по ст. 151 ч. 2 (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий) за видеоролик, в котором ребята объяснили, что отчисление из университета за участие в акции в поддержку Алексея Навального незаконно. Ролик пришлось удалить по требованию Роскомнадзора. С требованием мы не согласны: в нашем видео не было призывов к противоправным действиям — мы говорили о том, что молодые люди не должны бояться высказывать свое мнение. Мы подали иск к Роскомнадзору, и в ближайшее время должен состояться суд.

Давление, с которым столкнулось журналистское сообщество в последнее время — беспрецедентно, но мы не прекратим нашу деятельность. Мы продолжим освещать то, что важно для молодых людей, и продолжим отстаивать их права.

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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕГОРА ЖУКОВА

Главный союзник диктатуры — тишина. Главный враг диктатуры — возраст. Коллектив молодых журналистов, громко заявляющих о своём отношении к проблемам страны, не мог не разозлить «хранителей порядка и стабильности». Сегодня возбудили уголовное дело против DOXA.

Власть не знает, как поступить с новым поколением, таким разным, но единым в своей непокорности. А если власть не знает, что делать, можно быть уверенным: скоро начнутся репрессии. Так было полтора года назад, когда хотели посадить меня. DOXA была в числе тех, чьи усилия помогли мне остаться на свободе. Чудовищно, что теперь уже сами ребята сидят на скамье обвиняемых. Чудовищно, но, к сожалению, абсолютно в логике развития политической ситуации в России.

Война здравомыслию объявлена окончательно. Свободу журналистам DOXA.

ОБРАЩЕНИЕ СМИ

Сегодня утром силовики пришли с обыском к сотрудникам студенческого журнала DOXA. По предварительным данным, причиной стало видео журналистов с требованием прекратить запугивание студентов перед акциями протеста.

На прошлой неделе следователи провели обыск у главного редактора «Важных историй» Романа Анина — из-за статьи пятилетней давности о главе «Роснефти» Игоре Сечине. Потом Анина увезли на ночной допрос.

От разгона редакций через давление на собственников в 2021 году власти перешли к силовым методам, приравняв медиа к преступным группировкам. Обыски стали нормой, обвинения никто даже не пытается сделать правдоподобными.

Нам нечем ответить на этот беспредел, кроме как призывом к солидарности. Мы просим поддержать наших коллег из «Важных историй» и DOXA.

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