 

Австралийские ученые усомнились в пользе завтрака

15.04.2021, 0:08, Новости дня
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Многие считают, что ежедневный завтрак способствует сбросу лишнего веса тела, так как человек, перекусив после сна, якобы затем наедается меньше.

Такое мнение настолько популярно, что многие чуть ли не силком запихают в себя пищу, полагая, что это ведет к здоровому образу жизни. Но с популярным утверждением об однозначной пользе завтрака поспорили австралийские ученые.

В процессе исследований и экспериментов они установили, что многие из тех, кто регулярно завтракает, затем потребляет даже больше калорий, чем те, кто выходит из дома после выпитой чашки кофе. Правильная диета – это всегда индивидуальное решение, напоминают специалисты. Не стоит использовать здесь какие-либо шаблоны.



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