 

Мнение: Беспартийные встречи с беспартийным автором!

14.04.2021, 23:42, Разное
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Ну вот – опять СРЕДА, и это значит, что нам предстоят очередные посиделки в кафе “Шоколадница” на Китай-городе! То есть я опять, как штык, с 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Узнать меня по-прежнему легко (я еще не похудел, хотя работаю над этим). В очках, в красном, со стопкой книг рядом с кружкой чая. Подарил (хвастаюсь) книжку еще одному любимому журналисту моей бурной юности – бывшему обозревателю “Коммерсанта” и “Эксперта” Максиму Юричу Соколову – тот в ответ заметил, что я, на его взгляд, “самый беспартийный” его френд в Фейсбуке. В том смысле, что все вокруг давно уже разбились по партиям (диванным, конечно) и строго блюдут партийную дисциплину – а я один как будто сам от себя. Таких весомых похвал я давно не получал!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. Телефон для связи – +7985-741-0098. До встречи!

Вот еще рецензия – от читателя из Германии:
“Книга написана простым и понятным языком. Жанр книги – медицинский диагноз российской действительности. Впечатление сильное – как бы наблюдаешь смерть ракового больного в реальном времени. Аналогия с раком очень точная – метастазы поразили уже все органы (институты) организма.
Что характерно книга не является публицистикой. Публицистика содержит явную реакцию автора на описываемые события/проблемы. Рощин же избегает оценок. Более того, он не указывает и возможного выхода из этой деградирующей ситуации. В таком стиле обычно пишут энтомологи о своих наблюдениях за насекомыми. И это свидетельствует о том, что автор поставил правильный диагноз обществу и себе самому”.
Гм… Да не, не все так мрачно! Товарищ сгущает краски!

Источник: Размышления вольного социолога



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