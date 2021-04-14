 

ФАС проверит ситуацию с ростом цен на туристические услуги

14.04.2021, 23:34, Новости дня
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Федеральная антимонопольная служба РФ решила проверить ситуацию на рынке гостиничных услуг после сигналов о росте цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В Совете Федерации ранее поручили комитету по социальной политике совместно и ФАС проследить за ситуацией с ростом цен на путевки на российские курорты. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что россияне жалуются на резкое увеличение цен на фоне закрытия ряда туристических направлений.

В начале апреля эксперты предупреждали о подорожании отдыха в Крыму летом.



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