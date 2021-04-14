 

Из-за ограничений на полеты из России Турция может потерять 500 000 туристов

14.04.2021, 23:24, Разное
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14.04.2021

Клиенты наслаждаются ужином в стамбульском ресторане, специально оборудованном закрытыми кабинками-куполами, чтобы обеспечить социальное дистанцирование и остановить распространение коронавируса. [AP]

Министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что ограничения на полеты, введенные Россией до июня, могут стоить Турции 500 000 туристов, сообщила в среду телекомпания НТВ.

РФ заявила, что ограничит полеты в Турцию и из нее с 15 апреля по 1 июня, поскольку количество новых случаев заражения коронавирусом в Турции выросло до рекордного уровня, что потребует новых мер изоляции.

«Дата окончания запрета на полеты может быть перенесена в зависимости от сокращения числа случаев Covid-19. Число туристов может упасть на, примерно, 500 000  человек», – сказал Эрсой, добавив, что, по данным НТВ, проблем с летним бронированием нет.

В понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что российская делегация вскоре посетит туристические направления Турции, чтобы понаблюдать за мерами по борьбе с коронавирусом в этих районах.

Вспышка болезни в  стране  привела к сокращению доходов от туризма в прошлом году на две трети. Экономика Турции зависит от туристов, которые обеспечивают  поступления в иностранной валюте, что помогает сдерживать хронический дефицит текущего баланса. [Reuters]



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