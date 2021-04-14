 

«И вам того же желаю»

14.04.2021, 23:18, Разное
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Путин сделал вторую прививку от коронавируса.

Президент Владимир Путин получил второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо. […] И вам того же желаю. Исхожу из того, что вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое и последуете моему примеру», — сказал Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества.

Первый укол российский лидер сделал 23 марта. Какой именно препарат он выбрал, не сообщалось. Кремль объяснил это нежеланием демонстрировать предпочтение той или иной вакцине, так как, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, все три российские прививки «абсолютно надежны и эффективны».

Как и в прошлый раз, кадров, на которых запечатлен момент введения вакцины, журналистам не предоставили. В конце марта Песков объяснил, что президент не хочет делать прививку «под камерами».

Сегодня российские врачи выявили 8 326 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1837 было зафиксировано в Москве. По данным «Новой газеты», которая следит за темпами вакцинации в России, прививку от COVID-19 сделали уже около 8 млн человек.

Источник: Новая газета



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