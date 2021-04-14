 

Ученые предлагают использовать Юпитер для обнаружения темной материи

14.04.2021, 23:14, Новости дня
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Шведские ученые предлагают использовать Юпитер для получения ответа на вопрос: существует ли, на самом деле, темная материя или это очередное заблуждение науки?

В теории мироздания темная материя занимает важное место, так как ей отведена роль связующего вещества во Вселенной. Проблем в том, что физикам никак не удается зафиксировать наличие этой материи, у которой, согласно нынешнего представления, очень маленькие частицы. Даже андронный коллайдер оказался неспособен решить эту задачу.

Теперь надежда на Юпитер. Это самая большая планета Солнечной системы с самой сильной гравитацией. Не исключено, что именно эти качества газового гиганта помогут сделать крупные научные открытия.



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