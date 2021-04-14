Мнение: «Про АКУЛУ в Белорусском Королевстве Кривых Зеркал»

Здравствуйте

В ответ на: » 9 авг. 2020, 18:26, Эхнатон

«… Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов. В то же время Лукашенко предостерег политических оппонентов от нарушения закона. Лукашенко заверил, что ситуация в стране под контролем.»

При обсуждении Темы: «Ничего не работает…, Связано с выборами в Беларуси?» на Форуме: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510275&st=14

************ Текст ************

Попалась статья https://lenta.ru/news/2020/06/03/samka/ , в которой написано про то, что:

Гигантская Белая Акула,

известная также как Акула-Людоед,

проплыла более 1000 (Тысячи) километров,

чтобы сбежать от возбужденных самцов.

Сначала просто улыбнулся, представив в подробностях эту экспрессивную в каждом своем слове сценку.

Но пришло ощущение, что именно эта фраза возможно будет иметь отношение к событиям в Белоруссии.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. И ведь не врет А. ЛУКАшенко, наверное, в этих своих обещаниях и словах, если только ЛУКАвит немножко.

В слове А. ЛУКА (А. – инициал от Александр) те же буквы, что и в слове АКУЛА, только наоборот.

«Королевство Кривых Зеркал» читали?

P.P.S. Путь от Бреста до Москвы немного больше 1000 км.

P.P.P.S. Референдум (типа Крымского) дает Белоруссии почувствовать вкус моря.

P.P.P.P.S. Интересные цитаты из статьи:

«За акулой наблюдают представители некоммерческой организации …, которая занимается исследованием океана и его обитателей. С 2012 года они вылавливают белых акул, устанавливают на них датчики слежения и отпускают на волю. Таким образом эксперты изучают их поведение и узнают о перемещениях.»

(Это, видимо про внимание со стороны США, Западной Европы и НАТО)

«Исследователи утверждают, что хищница … пытается скрыться от самцов, желающих с ней спариться.»

(Непросто живется Белой Акуле. Иногда приходится огрызаться в сторону того или иного самца, даже на самца, с которым в свое время сожительствовала)

«Согласно другой теории, самка ищет более благоприятные условия для жизни ее будущих детенышей, в том числе наличие еды и комфортную температуру воды.»

(Да, хорошо жилось в СССР, там хоть выход к морю был)

P.P.P.P.P.S.© мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

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