Страны НАТО решили вывести войска из Афганистана

Главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции приняли решение начать вывод войск из Афганистана, следует из заявления Североатлантического совета.

«Признавая, что не существует военного ответа на вызовы, с которыми сталкивается Афганистан, страны НАТО приняли решение, что мы начнем вывод войск в составе миссии [инструкторов и советников] «Решительная поддержка» к 1 мая», – приводит текст документа ТАСС.

Накануне появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. При этом глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности реагирования США на угрозы и сбора информации.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В конце января стало известно, что администрация Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Трамп обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».