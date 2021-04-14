 

Байден объяснил решение вывести войска США из Афганистана

14.04.2021, 22:40, Новости дня
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Присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет Кабулу создать устойчивое правительство, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме по поводу вывода ВС США из Афганистана.

«После тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами <…>, а также с [президентом Афганистана Ашрафом] Гани и многими другими [лидерами] по всему миру я пришел к выводу, что пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка», – приводит слова Байдена ТАСС.

По словам главы действующей американской администрации, более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой республике. «То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», – сказал глава Белого дома.

«Я считал, что наше присутствие в Афганистане должно быть сосредоточено прежде всего на той причине, по которой мы отправились в Афганистан: для обеспечения того, чтобы Афганистан не использовался в качестве базы, с которой можно было бы вновь совершать нападения на нашу родину. Мы добились этого, мы достигли этой цели», – считает глава Белого дома.

Байден напомнил, что американские военнослужащие покидают территорию Афганистана через 10 лет после ликвидации главаря террористической сети «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена.

«США начнут окончательный вывод [войск из Афганистана] 1 мая. Мы не будем проводить это в торопливой манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно, – сообщил Байден. – Будем осуществлять вывод в полной координации с нашими союзниками и партнерами. «Талибан» (запрещенное в РФ террористическое движение) должен знать: если они нападут на нас при выводе, то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».

«Военнослужащие США, а также силы наших союзников по НАТО и партнеров по операции выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября», – заверил глава американской администрации.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты попросят другие страны, включая Россию, Китай, Индию и Пакистан, делать больше для поддержки Афганистана. «Мы обратимся к другим странам региона, особенно к Пакистану, а также к России, Китаю, Индии и Турции с просьбой делать больше для поддержки Афганистана. Все они в значительной степени заинтересованы в стабильном будущем Афганистана», – отметил американский президент.

Ранее главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся в среду видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана.

Накануне появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. При этом глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности реагирования США на угрозы и сбора информации. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.



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