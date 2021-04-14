Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму вырос вдвое

…за последние две недели.

За последние две недели в Крыму почти в два раза вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Об этом на брифинге в Совете министров Крыма сказала руководитель республиканского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По данным главного санитарного врача Крыма и Севастополя, после спада заболеваемости COVID-19, который регистрировали в регионе в феврале-марте, ситуация изменилась к худшему и теперь в регионе вновь ежедневно выявляют порядка ста заразившихся.

«К сожалению, за последние две недели уровень заболеваемости вырос практически в два раза, уровень заболеваемости жителей старше 65 лет вырос на 50%. Сегодня это требует особого контроля за соблюдением масочного режима как со стороны органов власти, так и со стороны граждан», — отметила Пеньковская.

По ее словам, сложнее всего ситуация в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском, Армянском районах полуострова, а также в Джанкое и Саках. Пеньковская также пояснила о росте числа завозных случаев коронавируса в Крым с территории Украины.

«Там сложилась очень неблагоприятная ситуация в связи с отсутствием вакцинации населения. Если до этого у нас в неделю регистрировали один-два завозных случая, то сейчас их 15. Поэтому мы рекомендуем крымчанам максимально ограничить поездки на территорию Украины», — сказала руководитель республиканского Роспотребнадзора.

В свою очередь, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко сообщил, что в ближайшее время в Керчи, Евпатории, Джанкое и Армянске откроют мобильные пункты вакцинации, наподобие открытого ранее пункта в Симферополе. В минздраве Крыма «Новой газете» заявили, что за два дня там сделали прививку более 500 человек. При этом принято решение увеличить количество бригад врачей из-за больших очередей из желающих вакцинироваться.

В целом, отметили в местном минздраве, в Крыму работает 97 стационарных пунктов вакцинации и 33 выездных бригады, из полученных 198 032 доз препарата привито 92 633 человека. Из них 61 430 уже получили второй компонент вакцины.

Напомним, с начала пандемии в регионе зафиксировали коронавирус у 38 869 человек, 36 242 пациентов выздоровели, 1140 — скончались.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов внес коррективы в указ о введении режима повышенной готовности, позволяющие возобновить работу детских лагерей. Прием детей на отдых начнется 27 мая, однако отряды можно формировать только на 75%.

Александр Егоров

— для «Новой»

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