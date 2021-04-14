Ученые разработали новое лекарство от ожирения

Исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что введение препарата семаглутида, использующегося для лечения диабета 2 типа, позволяет существенно снизить лишний вес. Ученые из Пенсильванского университета считают, что на основе этого открытия можно будет создать новый, эффективный препарат для борьбы с ожирением.

Ранее доступные методы лечения

Ожирение является общепризнанным риском для здоровья, однако попытки обратить его вспять были проблематичными. Диеты и упражнения работают в краткосрочной перспективе, а длительной потери веса удается достичь редко. Операции по снижению веса работают, но опасны и требуют пожизненного приема пищевых добавок. На рынке есть различные препараты и биодобавки, большая часть из них отпускается только по рецепту или доступна в низких дозировках. Такие средства, как орлистат приводят к диарее, болям в желудке, серьезным повреждениям печени. Лоркасерин сняли с продажи в прошлом году после подтверждения того, что его прием увеличивает количество случаев рака. Лираглутид (саксенда) может увеличить вероятность развития панкреатита.

Новое исследование

Семаглутид представляет собой лекарственное средство от диабета, выпускаемое в двух формах: в виде пероральных таблеток и инъекций. Когда медики обнаружили способность препарата снижать вес, они были очень удивлены и предположили, что семаглутид можно было бы использовать в качестве средства для борьбы с ожирением. В рамках рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, проведенного в 129 центрах в 16 странах Европы, Азии, Северной Америки и Южной Америки.

Участники были в возрасте 18 лет и старше, пытавшиеся до этого похудеть с помощью диет. Они имели индекс массы тела (ИМТ) 30 или больше. Лекарство вводилось под кожу, начиная с 0,25 мг и постепенно увеличивая до 2,4 мг. Всего был 1961 участник, 1306 из которых были рандомизированы для приема семаглутида, а 655 – для приема плацебо. Большинство участников были женщинами (74,1%). Средний возраст составлял 46 лет, средняя масса тела – 105,3, средний индекс массы тела – 37,9. 43,7% имели преддиабет. Помимо инъекций, все участники каждые четыре недели проходили индивидуальные консультации, касающиеся низкокалорийной диеты и повышенной физической активности. Эксперимент длился 68 недель.

Результаты впечатлили исследователей: масса тела участников после приема семаглутида снизилась на 14,9%, в отличие от группы плацебо, где этот показатель составил 2,4%. 86,4% испытуемых потеряли 5% или более веса тела при приеме семаглутида по сравнению с 31,5% при приеме плацебо. Препарат явно приводил к фармакологическому снижению избыточного веса. Это исследование является обнадеживающим, однако эффективность семаглутида требует дополнительного изучения. Это многообещающий первый шаг науки и медицины на пути к созданию методов борьбы с развитием ожирения, игнорирование которого повышает риск онкологических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой и бесплодия, болезней пищеварительного тракта и других нарушений.

Источник: sciencebasedmedicine.org