 

Татьяну Брухунову подозревают в тайном рождении второго ребенка

14.04.2021, 22:14, Разное
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Недавно Татьяна Брухунова опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок, на котором запечатлены крохотные ручки младенца. В связи с этим пользователи Сети начали подозревать супругу Евгения Петросян в тайном рождении второго ребенка.
Татьяну Брухунову журналисты неоднократно спрашивали о том, беременна ли она вновь. Дело в том, что она в последнее время начала отдавать предпочтение свободным нарядам и скрытным ракурсам для снимков. Однако помощница юмориста реагировала на подобные вопросы довольно резко, называя их бестактными.

После того, как жена Евгения Петросяна показала милое фото с детскими ручками, некоторые фолловеры начали ее поздравлять с рождением второго ребенка. Им показалось, что малыш на снимке совсем крохотный, а ручки у годовалого сына Вагана гораздо крупнее. Комментировать свой новый пост знаменитость не стала. Часть подписчиков отметила, что сомневается в том, что пара вновь стала родителями.



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