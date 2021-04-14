Татьяну Брухунову подозревают в тайном рождении второго ребенка

Недавно Татьяна Брухунова опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок, на котором запечатлены крохотные ручки младенца. В связи с этим пользователи Сети начали подозревать супругу Евгения Петросян в тайном рождении второго ребенка.

Татьяну Брухунову журналисты неоднократно спрашивали о том, беременна ли она вновь. Дело в том, что она в последнее время начала отдавать предпочтение свободным нарядам и скрытным ракурсам для снимков. Однако помощница юмориста реагировала на подобные вопросы довольно резко, называя их бестактными.

После того, как жена Евгения Петросяна показала милое фото с детскими ручками, некоторые фолловеры начали ее поздравлять с рождением второго ребенка. Им показалось, что малыш на снимке совсем крохотный, а ручки у годовалого сына Вагана гораздо крупнее. Комментировать свой новый пост знаменитость не стала. Часть подписчиков отметила, что сомневается в том, что пара вновь стала родителями.