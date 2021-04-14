 

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

14.04.2021, 22:06, Разное
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Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом он приобрёл иммунитет к недугу.

Путин выразил надежду, что остальные жители России тоже последуют его примеру, а также что пандемия вскоре окончательно отступит. Он призвал российских граждан проявить заботу о себе и близких, передаёт телеканал “Царьград”.

“Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом”, – сказал глава государства.



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