 

Мнение: Война за реку Шатт-аль-Араб

14.04.2021, 21:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мучимый совершенно неуместными ассоциациями, полез смотреть про войну между Ираном и Ираком. Она случилась вовсе не так уж давно, длилась 8 лет, унесла бессчетное количество жизней – но, поскольку рубились меж собой две НЕЗАПАДНЫЕ страны – оказалась никому не интересной и вообще почти не освещалась мировыми СМИ, что тогда, что тем более сейчас. У нас в России, уверен, 90% понятия не имеют, что такая война вообще была (это не говоря о том, что процентов 60 в принципе не подозревают, что такие страны существуют).

А зря. Тема-то на глазах становится все более актуальной. Два соседа, с примерно одной и той же религией, население, с точки зрения сторонних наблюдателей, вообще одно и то же; из-за чего сыр-бор, “что эти идиоты не поделили” – никому не было понятно тогда, никому не понятно и сейчас. А меж тем, оба сцепившихся народа – отнюдь не два племени Мумба-Юмба: у тех и других – танки, пушки, ракеты, штурмовая авиация, оружие массового поражения, химическое (!) оружие и вообще “полный фарш”, разве что ядерных бомб (к счастью) не было. Танковые охваты, обстрелы городов и сел с мирным населением – всё у них было.

Да просто читаем Вики, примеряем НА СЕБЯ – волосы шевелятся на голове.

“Ирано-иракская война, Первая война в Персидском заливе, или Первая война в заливе (22 сентября 1980 года — 20 августа 1988 года) — вооружённый конфликт между Ираком и Ираном. Войне предшествовали серия территориальных споров между Ираном и Ираком… В то время как Ирак поддержали США, СССР и большинство арабских государств, Иран оказался в сравнительной международной изоляции.

22 сентября 1980 года без объявления войны Ирак вторгся в Иран. Иракские войска не смогли достигнуть каких-либо значимых успехов и к июню 1982 года были выбиты со всей занимаемой ими иранской территории. Последовавшее вторжение Ирана в Ирак также не достигло успеха. В 1982—1988 годах война имела по большей части позиционный характер. В 1988 году Ирак в ходе серии операций «Тавакальна ала Аллах» освободил оккупированные иранцами территории и успешно развил наступление вглубь Ирана. Под угрозой военной катастрофы Хомейни в августе 1988 года согласился на предложенное Ираком перемирие, таким образом завершив конфликт…

В ходе войны обеими сторонами применялось химическое оружие, в ней участвовали дети-солдаты[28]. Ираном практиковалась тактика «живых волн». В ходе «войны городов» Иран и Ирак вели ракетные обстрелы территории друг друга, повлёкшие более 20 тысяч жертв среди гражданского населения. Ирано-иракский вооружённый конфликт причинил значительный экономический ущерб обоим государствам.

Потери: примерно по 250 тысяч солдат у обеих сторон (порядка полумиллиона убитых); всего раненых с обеих сторон – порядка 1,5 миллионов.

Результаты (самое прикольное): никаких. Обе стороны остались “при своих” после 8 лет кровопролитной войны.

В общем, как в том старом анекдоте про двух ковбоев: “Слушай, Джонни, а тебе не кажется, что мы с тобой оба совершенно бесплатно съели каждый по куче говна?”

Осталось выбрать, кто на кого больше похож в этом повторном представлении старого цирка. Если судить по “международной изоляции”, то Иран – это, наверно, Россия, а Ирак – Украина. Да оно и по “скрепному духу” как-то так выходит. Тогда “за Хуссейна” у нас Зеленский, а за Хомейни – аятолла Путин.

Представление начинается.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Лукашенко слил Москве готовящих пакости перед выборами западных агентов

02.02 / Ученые выявили 55 долгосрочных последствий COVID-19

14.12 / 103-летний американский ветеран назвал пиво источником долголетия

11.02 / Новое лекарство против ожирения продемонстрировало беспрецедентную эффективность

22.07 / В NASA знают о приближении к Земле гигантского астероида, но молчат об этом?

12.08 / Увещевание

11.07 / Ученые: Пандемия COVID-19 и карантин ухудшили состояние здоровья людей с артритом

16.03 / В своем новом шоу Лолита расскажет о «сломанных генах» и больных детях

03.01 / Торговые сети начали поштучную продажу макарон, семечек, зёрен и бобовых

10.11 / Что вы знаете про колики? Проверьте себя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика