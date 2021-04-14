Мнение: Война за реку Шатт-аль-Араб

Мучимый совершенно неуместными ассоциациями, полез смотреть про войну между Ираном и Ираком. Она случилась вовсе не так уж давно, длилась 8 лет, унесла бессчетное количество жизней – но, поскольку рубились меж собой две НЕЗАПАДНЫЕ страны – оказалась никому не интересной и вообще почти не освещалась мировыми СМИ, что тогда, что тем более сейчас. У нас в России, уверен, 90% понятия не имеют, что такая война вообще была (это не говоря о том, что процентов 60 в принципе не подозревают, что такие страны существуют).

А зря. Тема-то на глазах становится все более актуальной. Два соседа, с примерно одной и той же религией, население, с точки зрения сторонних наблюдателей, вообще одно и то же; из-за чего сыр-бор, “что эти идиоты не поделили” – никому не было понятно тогда, никому не понятно и сейчас. А меж тем, оба сцепившихся народа – отнюдь не два племени Мумба-Юмба: у тех и других – танки, пушки, ракеты, штурмовая авиация, оружие массового поражения, химическое (!) оружие и вообще “полный фарш”, разве что ядерных бомб (к счастью) не было. Танковые охваты, обстрелы городов и сел с мирным населением – всё у них было.

Да просто читаем Вики, примеряем НА СЕБЯ – волосы шевелятся на голове.

“Ирано-иракская война, Первая война в Персидском заливе, или Первая война в заливе (22 сентября 1980 года — 20 августа 1988 года) — вооружённый конфликт между Ираком и Ираном. Войне предшествовали серия территориальных споров между Ираном и Ираком… В то время как Ирак поддержали США, СССР и большинство арабских государств, Иран оказался в сравнительной международной изоляции.

22 сентября 1980 года без объявления войны Ирак вторгся в Иран. Иракские войска не смогли достигнуть каких-либо значимых успехов и к июню 1982 года были выбиты со всей занимаемой ими иранской территории. Последовавшее вторжение Ирана в Ирак также не достигло успеха. В 1982—1988 годах война имела по большей части позиционный характер. В 1988 году Ирак в ходе серии операций «Тавакальна ала Аллах» освободил оккупированные иранцами территории и успешно развил наступление вглубь Ирана. Под угрозой военной катастрофы Хомейни в августе 1988 года согласился на предложенное Ираком перемирие, таким образом завершив конфликт…

В ходе войны обеими сторонами применялось химическое оружие, в ней участвовали дети-солдаты[28]. Ираном практиковалась тактика «живых волн». В ходе «войны городов» Иран и Ирак вели ракетные обстрелы территории друг друга, повлёкшие более 20 тысяч жертв среди гражданского населения. Ирано-иракский вооружённый конфликт причинил значительный экономический ущерб обоим государствам.

Потери: примерно по 250 тысяч солдат у обеих сторон (порядка полумиллиона убитых); всего раненых с обеих сторон – порядка 1,5 миллионов.

Результаты (самое прикольное): никаких. Обе стороны остались “при своих” после 8 лет кровопролитной войны.

В общем, как в том старом анекдоте про двух ковбоев: “Слушай, Джонни, а тебе не кажется, что мы с тобой оба совершенно бесплатно съели каждый по куче говна?”

Осталось выбрать, кто на кого больше похож в этом повторном представлении старого цирка. Если судить по “международной изоляции”, то Иран – это, наверно, Россия, а Ирак – Украина. Да оно и по “скрепному духу” как-то так выходит. Тогда “за Хуссейна” у нас Зеленский, а за Хомейни – аятолла Путин.

Представление начинается.