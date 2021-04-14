 

Настя из подъезда – Личное мнение

14.04.2021, 21:50, Разное
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Пока дочь русского офицера Настька Решетова, покрыв голову платком, поздравляет мусульман с Рамаданом и тренируется натощак перед ифтаром, я рассматриваю её фотографии из прошлого и размышляю о её настоящем.

 Слева — Решетова на фоне грязной стены в подъезде. Справа — на фоне мечети.


Фото: Соцсети

От «слева» до «справа» проделан большой путь. Но проделан ли, если копнуть глубже?

К чему именно пришла Решетова на данный момент? К Исламу ли? К Всевышнему ли? Или всё же так и осталась по духу гопницей из подъезда с бутылкой дешёвого шампанского в руках?  

Обратите внимание на выражение лица Насти, веселящейся в подъезде с гопниками, и на выражение её же лица в тот момент, когда она упоминает ифтар.


Фото: Соцсети

Разницу видите?

Я — нет: и там, и там — кривляется и гримасничает.

Я — не мусульманка. Я — русская женщина, которая испытывает неловкость за поведение своей соотечественницы.

Я хочу обратиться к истинным мусульманкам и сказать им следующее:

 Дорогие женщины, я понимаю, как неприятно вам смотреть на то, как очередная девка устраивает карнавал из того, что вам очень дорого. Я не буду извиняться перед вами за поведение Решетовой, потому что это не я себя так веду. Но я вижу низкую манипуляцию Решетовой, понимаю ваши чувства, когда это видите вы, и разделяю их.

Мне было бы крайне неприятно, если бы какая-то гопница из подворотни использовала в своих примитивных манипуляциях то, что составляет суть и смысл моей жизни.  

Простите Настю. Она — человек без роду и племени.

Решетова и перед надменной еврейкой Симоной, склоня голову, пройдёт, задвинув на задний план сестру и отца-офицера. Она и голову платком покроет, если будет выгодно, но при этом непременно засветит кусок силикона.


Фото: Соцсети

Грустно всё это. Очень грустно.

Мне, русской женщине, противно наблюдать за многими соотечественницами.  

Где ваша гордость, бабы? Где достоинство? Где уважение к своему роду, к своим предкам, к своей культуре? В пи…, то есть в кормилице?

В таком случае, не возмущайтесь, если сегодня вам подарят клумбу, а завтра, оттрахав во все отверстия, выкинут из своей жизни, как использованный презерватив. Вы только этого и заслуживаете.

Источник: Лена Миро



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