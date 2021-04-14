Грызлов обвинил НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе

Страны НАТО поощряют военную активность Киева в Донбассе, сообщил полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов.

«На фоне отказа Украины от обсуждения вопроса по обеспечению перемирия странно выглядит политическая и военная поддержка Киева рядом западных государств. Те политики, прежде всего, представители стран НАТО, которые поддерживают военную активность киевской власти, идут против Резолюции Совета безопасности ООН. Это не что иное, как поощрение Украины на неполитическое, военное разрешение конфликта», – передает слова Грызлова РИА «Новости».

Полпред отметил, что мирному диалогу между Украиной и Донбассом нет альтернативы, и это зафиксировано в Минских соглашениях. Также Грызлов напомнил, что Киев отказывается обсуждать практические механизмы по обеспечению перемирия. «Донецк и Луганск предложили Киеву уточнить конкретные параметры работы совместного механизма верификации нарушений и контроля за обеспечением перемирия с целью обеспечения его эффективного функционирования. Украинская сторона вновь призвала ограничиться декларативным заявлением о подтверждении приверженности перемирию, не имеющим никакой «добавленной стоимости», – сказал полпред.

Как сообщил Грызлов, украинская делегация «умудрилась обусловить восстановление социально-экономических связей решением вопросов, которые сама же и блокирует», например, обеспечение перемирия и будущий режим существования Донбасса. Кроме того, российский представитель обвинил представителей Украины, называющих убийства в Донбассе мирных граждан инсценировками, в цинизме. «Киеву нужна только имитация переговоров и пиар. Убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей Донбасса были названы инсценировками. Это верх цинизма», – отметил он.

Грызлов обратил внимание на двойные стандарты политики Киева, заявляющего о приверженности к перемирию, но «в интервью украинским СМИ требующего стрелять, даже не выбирая цели».

Ранее представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявил, что представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания».

До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.

В конце марта Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.