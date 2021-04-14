Козловский выступил против участия несовершеннолетних в митингах

«Я в принципе, против привлечения несовершеннолетних людей в митингах», – сообщил актер Данила Козловский, чей фильм «Чернобыль» в эти дни выходит на экраны страны. Он отметил, что подобные акции должны проходить в рамках закона.

«Что касается митингов и привлечения несовершеннолетних. Я за то, чтобы люди выходили и высказывали свою позицию, в рамках закона, сообщил Козловский в интервью интервью изданию «Газета.ru». – Но что касается несовершеннолетних, то безотносительно официального подтверждения этой информации, я в принципе, против привлечения несовершеннолетних людей в митингах».

При этом актер отметил, что новостные сообщения в СМИ, вышедшие после его интервью одному из популярных YouTube-каналов, исказили суть сказанных им слов. Он назвал эти публикации «спрессованными мыслями, вырванными из общей картины и целого разговора».

«Я за то, чтобы иметь право на свою точку зрения и не бояться ее высказывать. Но я против вырывания из контекста и препарирования в угоду кому либо и использования моих слов в своих целях. Выборочная публикация цитат просто бесит», – сообщил он.

Он привел два примера произвольной нарезки его высказваний СМИ. Отвечая на вопрос о том, насколько точно были приведены его слова об отличии президента РФ Владимира Путина «того» (раннего) от этого («нынешнего»), актер уточнил, что на самом деле говорил о том, что разделяет «слова Путина, который в своё время высказывался против несменяемости власти».

Кроме того, как отметил Козловский, цитаты из некоторых СМИ о том, что он рядом с Путиным якобы почувствовал себя «некомфортно», вырваны из контекста. «Я всегда себя чувствую некомфортно на подобных встречах. Так как, это глава государства и совершено объяснимо волнение и дискомфорт», – подчеркнул актер.

В четверг в прокат выходит драма «Чернобыль» – второй фильм Данилы Козловского как режиссера. Это история о любви пожарного и парикмахерши, которая разворачивается на фоне аварии на ЧАЭС. Главные роли в ленте исполнили сам Козловский и актриса Оксана Акиньшина, одним из продюсеров выступил Александр Роднянский.