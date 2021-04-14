Мнение: Китайская угроза 2021

Фрагмент доклада офиса директора национальной разведки США посвященный "угрозе США со стороны Китая".

Фрагмент про Россию читай тут https://colonelcassad.livejournal.com/6701159.html

На тему вопросов, что это и почему такого качества – это официально публикуемый отчет одной из ключевых американских разведслужб – то есть перед вами то, как они видят Китай и России официально через призму разведки.

Идеологизирован ли отчет? Ну конечно же.

Китайская угроза 2021

Коммунистическая партия Китая (КПК) продолжит все свои усилия по распространению влияния Китая, подрыву влияния Соединенных Штатов, вбиванию клиньев между Вашингтоном и его союзниками и партнерами и укреплению новых международных норм, благоприятствующих авторитарной китайской системе. Однако китайские лидеры, вероятно, будут искать тактические возможности для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном, когда такие возможности будут отвечать их интересам. Китай сохранит свою основную инновационную и промышленную политику, поскольку китайские лидеры считают эту стратегию необходимой для снижения зависимости от иностранных технологий, обеспечения военного прогресса и поддержания экономического роста и, таким образом, обеспечения выживания КПК.

Пекин рассматривает все более конкурентные американо-китайские отношения как часть эпохального геополитического сдвига и рассматривает экономические меры Вашингтона против Пекина с 2018 года как часть более широких усилий США по сдерживанию роста Китая.

Китай рекламирует свой успех в сдерживании пандемии COVID-19 как доказательство превосходства своей системы.

Пекин все больше сочетает свою растущую военную мощь с экономическим, технологическим и дипломатическим влиянием, чтобы сохранить КПК, обеспечить то, что он считает своей территорией и региональным превосходством, и продолжать международное сотрудничество за счет Вашингтона.

Региональная и глобальная деятельность

Китай стремится использовать скоординированные, общегосударственные инструменты, чтобы продемонстрировать свою растущую силу и заставить региональных соседей согласиться с предпочтениями Пекина, включая его претензии на спорную территорию и утверждение суверенитета над Тайванем.

Напряженность на китайско-индийской границе остается высокой, несмотря на некоторые отступления сил в этом году. Оккупация Китаем с мая 2020 года спорных пограничных районов является самой серьезной эскалацией за последние десятилетия и привела к первому смертельному пограничному столкновению между двумя странами с 1975 года. По состоянию на середину февраля, после нескольких раундов переговоров, обе стороны отводили силы и технику с некоторых участков вдоль спорной границы.

В Южно-Китайском море Пекин будет продолжать запугивать соперничающих претендентов и будет использовать все большее число воздушных и морских платформ, чтобы сигнализировать странам Юго-Восточной Азии, что Китай имеет эффективный контроль над спорными районами. Китай также оказывает давление на Японию из-за спорных районов в Восточно-Китайском море.

Пекин будет давить на тайваньские власти, чтобы они двигались к объединению, и будет осуждать то, что он рассматривает как усиление взаимодействия США и Тайваня. Мы ожидаем, что трения будут расти по мере того, как Пекин активизирует попытки изобразить Тайбэй как международный изолированный и зависимый от материка в плане экономического процветания, а также по мере того, как Китай продолжает наращивать военную активность вокруг острова.

Расширяющееся сотрудничество Китая с Россией в областях, представляющих взаимный интерес, включает оборонное и экономическое сотрудничество.

Пекин будет продолжать продвигать инициативу "Пояс и путь" (BRI) для расширения экономического, политического и военного присутствия Китая за рубежом, одновременно пытаясь сократить расточительство и эксплуататорскую практику, которые привели к международной критике.

Китай попытается усилить свое влияние с помощью “вакцинной дипломатии”, предоставив странам благоприятный доступ к разрабатываемым им вакцинам COVID-19. Китай также будет продвигать новые международные нормы в области технологий и прав человека, делая акцент на государственном суверенитете и политической стабильности, а не на правах личности.

Китай останется главной угрозой технологической конкурентоспособности США, поскольку КПК нацелена на ключевые технологические секторы и собственные коммерческие и военные технологии американских и союзнических компаний и исследовательских институтов, связанных с оборонным, энергетическим, финансовым и другими секторами. Пекин использует различные инструменты, от государственных инвестиций до шпионажа и воровства, чтобы развивать свои технологические возможности.

Военный потенциал

Китай будет продолжать преследовать свои цели превращения в великую державу, закрепления того, что он считает своей территорией, и установления своего превосходства в региональных делах путем создания вооруженных сил мирового класса, потенциально дестабилизирующих международные нормы и отношения. Военные обязательства Китая включают многолетнюю программу всеобъемлющих инициатив в области военной реформы.

Мы ожидаем, что НОАК продолжит создавать зарубежные военные объекты и соглашения о доступе, чтобы повысить свою способность проецировать мощь и защищать китайские интересы за рубежом.

Военно-морской флот и Военно-воздушные силы НОАК являются крупнейшими в регионе и продолжают выпускать передовые платформы дальнего радиуса действия, которые улучшают способность Китая проецировать мощь. Высокоточные обычные системы малой, средней и большой дальности ракетных войск НОАК способны держать под угрозой американские и союзнические базы в регионе.

ОМУ

Пекин продолжит самое быстрое расширение и диверсификацию своего ядерного арсенала за всю свою историю, намереваясь, по крайней мере, удвоить размер своих ядерных запасов в течение следующего десятилетия и создать ядерную триаду. Пекин не заинтересован в соглашениях по контролю над вооружениями, которые ограничивают его планы модернизации, и не согласится на предметные переговоры, которые фиксируют ядерные преимущества США или России.

Китай создает более крупные и все более мощные ядерные ракетные силы, которые являются более живучими, более разнообразными и находятся в более высокой боевой готовности, чем в прошлом, включая ядерные ракетные системы, предназначенные для управления региональной эскалацией и обеспечения межконтинентального потенциала второго удара.

Космос

Пекин работает над тем, чтобы соответствовать или превосходить возможности США в космосе, чтобы получить военные, экономические и престижные преимущества, которые Вашингтон получил от космического лидерства.

Мы ожидаем, что китайская космическая станция на низкой околоземной орбите (LEO) будет функционировать в период с 2022 по 2024 год. Китай также провел и планирует провести дополнительные миссии по исследованию Луны, и он намерен создать роботизированную исследовательскую станцию на Луне, а затем и лунную базу с периодическим экипажем.

НОАК будет продолжать интегрировать космические службы—такие как спутниковая разведка и позиционирование, навигация и хронометраж (ПНТ)—и спутниковую связь в свои системы вооружения и управления, чтобы подорвать информационное преимущество американских военных.

Противоспутниковые операции будут неотъемлемой частью потенциальных военных кампаний НОАК, а Китай обладает возможностями противоспутникового оружия, предназначенного для поражения спутников США и союзников.

Пекин продолжает подготовку своих военно – космических элементов и разработку новых разрушительных и неразрушающих противоспутниковых средств наземного и космического базирования (АСАТ).

Китай уже продемонстрировал наземные ракеты ASAT, предназначенные для уничтожения спутников в НОО, и наземные лазеры ASAT, вероятно, предназначенные для ослепления или повреждения чувствительных космических оптических датчиков на спутниках НОО.

Кибер

Мы считаем, что Китай представляет собой плодовитую и эффективную угрозу кибершпионажа, обладает значительными возможностями кибератак и представляет собой растущую угрозу влияния. Киберпреступность Китая и распространение связанных с ней технологий усиливают угрозы кибератак против США, подавления американского веб-контента, который Пекин рассматривает как угрозу своему внутреннему идеологическому контролю, и расширения технологического авторитаризма по всему миру.

Мы продолжаем оценивать, что Китай может начать кибератаки, которые, как минимум, могут вызвать локализованные временные сбои в работе критической инфраструктуры в Соединенных Штатах.

Китай лидирует в мире по применению систем наблюдения и цензуры для наблюдения за своим населением и подавления инакомыслия, особенно среди этнических меньшинств, таких как уйгуры. Пекин проводит кибератаки, которые затрагивают американских и неамериканских граждан за пределами своих границ-такие как взлом журналистов, кража личной информации или атаки на инструменты, позволяющие свободу слова в Интернете,—в рамках своих усилий по наблюдению за предполагаемыми угрозами власти КПК и адаптации усилий влияния. Пекин также использует свою помощь глобальным усилиям по борьбе с COVID-19 для экспорта своих инструментов и технологий наблюдения.

Операции кибершпионажа Китая включали компрометацию телекоммуникационных фирм, поставщиков управляемых услуг и широко используемого программного обеспечения, а также других целей, потенциально богатых последующими возможностями для сбора разведданных, атак или операций влияния.

Разведка, Операции влияния и выборы Влияние и вмешательство

Китай будет продолжать расширять свое глобальное разведывательное присутствие, чтобы лучше поддерживать свои растущие политические, экономические интересы и интересы безопасности во всем мире, все больше бросая вызов альянсам и партнерствам Соединенных Штатов. В Восточной Азии и западной части Тихого океана, которые Пекин рассматривает как свою естественную сферу влияния, Китай пытается использовать сомнения в приверженности США региону, подорвать демократию Тайваня и расширить влияние Пекина.

Пекин активизирует усилия по формированию политической среды в Соединенных Штатах с целью продвижения своих политических предпочтений, формирования общественного дискурса, давления на политических деятелей, которые, по мнению Пекина, выступают против его интересов, и приглушения критики Китая по таким вопросам, как религиозная свобода и подавление демократии в Гонконге.

PS. Про Иран и КНДР вечером или завтра.

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