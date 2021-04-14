 

Американский бизнесмен Илон Маск провозгласил себя Императором Марса

14.04.2021, 21:20, Разное
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Американский бизнесмен Илон Маск провозгласил себя «императором Марса». Такое пафосное заявление миллиардер разместил в соцсетях, намекая на проект Starship, в рамках которого планируется достичь Красной планеты.
О своих планах на будущее и уже существующих достижениях Илон Маск нередко пишет общественности через социальные сети. Новая публикация предпринимателя в Twitter-профиле вызвала неоднозначную реакцию в Сети и СМИ. В ней бизнесмен объявляет себя «Императором» Красной планеты, причем такие данные он внес при корректировании своей биографии. Теперь не только обычные обыватели, пользователи Сети, но и эксперты пытаются понять, что означала эта фраза.

Была ли публикация нетривиальной шуткой богатейшего человека Земли или все же предупреждением о существенном прогрессе в достижении своих планов. Ведь, согласно существующей информации о Starship, эта ракета еще не вышла на уровень, необходимый для доставки добровольцев для колонизации Марса. Тем более, что ранее сам Илон Маск заявил о больших сложностях и даже смертельной опасности для людей, которые захотят осваивать далекие планеты. Однако вполне может быть, что реальный потенциал производственных мощностей американского бизнесмена ранее не раскрывался полностью и в ближайшее время человечество ждет новый сюрприз от предпринимателя-новатора.

Источник: glas.ru



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