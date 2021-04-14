“Это все чистый хайп”: Андрей Малахов заявил о явном самопиаре со стороны супружеской пары Мамаевых

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов недавно провел мастер-класс для учащихся ИГСУ РАНХиГС, в ходе которого поделился своими измышлениями по поводу нескольких историй, связанных с отечественным шоу-бизнесом. В частности, знаменитость обвинил известного футболиста Павла Мамаева и его жену Алану в попытках привлечь внимание к себе эпатажными высказываниями.

Отправной точкой комментария Андрея Малахова стала информация, размещенная ранее в СМИ, о том, что у Павла Мамаева имеются интимные связи на стороне. В свою очередь супруга спортсмена, Алана Мамаева вскоре принялась обсуждать в прессе разные подробности их совместной с мужем семейной жизни. Со своей стороны ведущий заявил, что футболист и его жена осознанно занимаются самопиаром, чтобы обеспечить интерес к собственным именам у общественности. Причем, по мнению телезвезды, в первую очередь это касается Аланы Мамаевой, которая, не являясь весьма популярной личностью изначально, старается себя “продать” СМИ в качестве супруги именитого спортсмена.



“Оказалось, что у него есть любовница, ею оказалось их подруга. Это все заработок денег, они реально хайпуют, придумывают про себя истории. Так же, как рэперы, которые разводятся, потом не разводятся. Это все чистый хайп, манипулирование над СМИ, чтобы все кидались и предлагали им деньги”, – пояснил свою точку зрения Андрей Малахов.

Источник: ctnews.ru