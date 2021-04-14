 

Прокуратура заподозрила Явлинского в авторитарном стиле управления партией

14.04.2021, 21:17, Разное
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Генеральная прокуратура проведёт проверку в отношении лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского на предмет нарушения запрета на тиранию и авторитаризм.

Группа депутатов КПРФ обвинила Явлинского в том, что он является бессменным лидером партии с самого её основания.

По мнению инициаторов проверки, Григорий Явлинский узурпировал неограниченные полномочия в партии «Яблоко» и использует их для подавления инакомыслия и жёсткого проведения своего политического курса.

Также его обвиняют в насаждении культа личности, поскольку даже само название политической силы призвано прославлять её лидера. Портреты Явлинского висят во всех региональных отделениях партии «Яблоко», а новые члены клянутся перед ними в верности «великому вождю и руководителю всех демократов».

– Вот такие, как Явлинский, и довели СССР до распада. Сидят на своих табуретках до самой старости, ничего не делают, только местами в Думе торгуют. Явлинский в Союзе бы давно собирал голыми руками урановую руду под Магаданом. Мы думаем, что прокуратуре нужно как следует проверить его делишки. Не может быть, чтобы человек, столько лет занимающий пост руководителя партии, не был тираном и автократом, – считает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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