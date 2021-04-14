 

СМИ: Все бумажные документы в России хотят заменить одним приложением

14.04.2021, 21:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские СМИ сообщили о планах Министерства цифрового развития заменить все существующие бумажные документы цифровыми. Для этого будет разработано отдельное приложение “Госдоки”.

По данным источников, за создание программы отвечает группа во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Она заменит, в частности, – ИНН, СНИЛС, водительские права и полис обязательного медицинского страхования. Исключением станет лишь паспорт, сообщает телеканал “Царьград”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.03 / Греция отправила для разблокировки Суэцкого канала священный отряд из Фив

09.04 / Мнение: Как пропагандисты нервничают

21.09 / Социолог заявила о нежелании протестующих белорусов вести диалог с Лукашенко

27.10 / Мнение: Ветеранские синдромы

12.04 / «Королев ничего не сделал, он просто собрал ракету по немецким чертежам» – Юрий Лоза

27.03 / Члены владимирской ОНК поговорили с Навальным в ИК-2

14.03 / Почему Байден отказался звонить Зеленскому

14.09 / Мнение: Как меня в колонии штрафовали…

15.02 / В России самолеты могут перейти на водородное топливо к 2035 году

27.03 / Олич пустился на дебют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика