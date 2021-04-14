 

Володин напомнил о значимости реформ Столыпина

14.04.2021, 21:12, Разное
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С именем Столыпина связана аграрная реформа, которая позволила создать класс крестьян – частных собственников, отметил спикер. “В долгосрочной перспективе это было направлено на процветание и развитие сельского хозяйства на принципах рыночной экономики”, – написал Володин.

По словам председателя ГД, Столыпин понимал важность освоения территории страны, поощрял переезд крестьян в восточные регионы. Переселилось порядка трех миллионов человек, они создали тысячи поселений, добавил Володин.

Спикер напомнил, что реформатор более трех лет был главой Саратовской губернии, причем его работа пришлась на годы первой революции. “Но он удержал регион от потрясений. Его работу в Саратове отметил император Николай II, предложив ему должность Министра внутренних дел, а затем – председателя Совета министров”, – отметил Володин.

Многие фразы Столыпина стали крылатыми, подчеркнул председатель ГД. «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России», – написал спикер, отметив, что за последние два десятка лет Россия прошла огромный путь и восстановилась после разрухи 90-х.

Но покоя нашей стране все эти годы никто не давал. Санкции и воинственная риторика нацелены на то, чтобы затормозить развитие России, уверен Володин. Спикер не исключил, что если бы Столыпин остался жив, то страна могла бы избежать революции и распада империи.



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