 

Глава ЦРУ оценил последствия ухода войск США из Афганистана

14.04.2021, 20:52, Новости дня
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Вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности Вашингтона реагировать на угрозы в исламской республике, создав «значительный риск», считает директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

«Когда военным США придет время уходить, возможности властей США в том, что касается сбора информации об угрозах и реагирования на них, снизятся – это просто факт». Все это, если честно, означает, что существует значительный риск после ухода военных США и коалиции», – передает слова Бернса ТАСС.

Вместе тем глава ЦРУ отметил, что ведомство и его партнеры в правительстве США «сохранят набор сил и средств в Афганистане».

Накануне сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден планирует вывести войска из Афганистана к 20-й годовщине теракта в Нью-Йорке, то есть до 11 сентября этого года.

В 2011 году экс-президент США Барак Обама заявлял о выводе войск из Афганистана: к сентябрю 2012 года из исламской республики должны были вернуться 33 тыс. американских военных. Четыре года спустя Обама сообщил об отсрочке вывода войск из Афганистана.



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