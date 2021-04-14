В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка украинскими ВС из миномета

Украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Сегодня в 18.16 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении населенного пункта Веселое (между селом Спартак и поселком Пески к северу от Донецка – прим. ВЗГЛЯД.) выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Также применялось стрелковое оружие», – передает заявление представителя ведомства РИА «Новости».

Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.

Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.