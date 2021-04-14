 

В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка украинскими ВС из миномета

14.04.2021, 20:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Сегодня в 18.16 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении населенного пункта Веселое (между селом Спартак и поселком Пески к северу от Донецка – прим. ВЗГЛЯД.) выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Также применялось стрелковое оружие», – передает заявление представителя ведомства РИА «Новости».

Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.

Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / В палатке спасателей на КПВВ “Новотроицкое” остаются люди, которые не могут пересечь линию соприкосновения

08.02 / Экс-полковника Захарченко положили в отделение хирургии в Москве

14.12 / Ученые рассказали, возможна ли добыча кислорода на Марсе и Луне

09.10 / ВС Татарстана оставил в силе приговор отцу по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью

24.11 / Впервые за десять лет украинская казна оказалась полностью пуста

17.08 / Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса

02.04 / Политолог Быков о довыборах в Раду на Прикарпатье: Евросолидаристы приписали лишние 100 голосов на участке кандидату от Коломойского

06.09 / Работника верфи в США уволили за отказ снять кепку с надписью «Трамп 2020»

27.06 / Принстонский университет отрекся от президента США Вильсона из-за расизма

20.09 / Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика