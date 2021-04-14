Гендиректора сгоревшей «Невской мануфактуры» арестовали после гибели пожарного

Невский районный суд арестовал генерального директора бизнес-центра «Невская мануфактура» Максима Макеева по делу о пожаре, в результате которого погиб сотрудник МЧС.

«Суд считает необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца Макееву», – передает слова судьи Татьяны Михайловой РИА «Новости».

Представитель Следственного комитета рассказал, что гендиректор «Невской мануфактуры», зная, что в здании выявлены нарушения в системе пожаротушения, а также не разработана система эвакуации и нет системы дымоудаления и оповещения из корыстных побуждений заключил договоры аренды с арендаторами, в том числе и с ООО «Англер» и ООО «Риф», где, предположительно, начался пожар. Макеев в свою очередь вину в произошедшем не признал и заявил, что «не должен отвечать за наступившие тяжкие последствия». В СК считают, что подсудимый может оказать давление на арендаторов, с которыми были заключены договора. Между тем адвокат Макеева указал на отсутствие в материалах дела точной причины возникновения пожара и сообщил о «необоснованности выводов о том, что пожар начался в занимаемых арендодателями помещениями, тем более, что согласно договору аренды обязанности по пожарной безопасности наложены на арендатора».

В понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.

Пострадавшим при тушении возгорания на «Невской мануфактуре» пожарным окажут материальную помощь власти города, соответствующее распоряжение отдал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.