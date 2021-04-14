Мнение: Провокации. Мнение профессионала

Украина может организовать провокацию, чтобы начать военные действия против Крыма, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Выступая в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове, он напомнил, что новая военная стратегия Украины прямо определяет Россию как врага.

"Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. <…> Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники", — предупредил секретарь Совбеза.

Ну, что касается провокаций, тут, конечно, к мнению профессионалов стоит прислушаться. Вторую чеченскую тоже начинали не абы как, а со взорванных домов с огромным количеством жертв. Тут уж самое пацифистски настроенное руководство страны было бы вынуждено… Так что советы бывалых сегодня выглядят вполне уместно.

Пока Кремль "изучает" предложение Байдена о встрече. Ответ всё ещё не дан. Понятно, почему: чем бы ни завершилась такая встреча, положение Кремля после нее однозначно ухудшится. Либо ему придется брать на себя какие-то невыгодные обязательства, либо встреча будет провалена, но тогда в ход пойдут новые, и вряд ли точечные и щадящие, санкции. Для того, чтобы завершить встречу с Байденом в оптимистичном для кремлевских ключе, у них сегодня нет ни одной выигрышной позиции. Это глубинному народу можно втирать дичь про несокрушимую мощь, в практическом смысле еще одна война для режима может стать катастрофой – не в его положении влазить в военный конфликт, причем очень сомнительный по своим возможным результатам.

Война – не драка в подворотне. У нее всегда есть очень конкретная цель. Достижение или недостижение которой позволяет говорить о победе или поражении. Какова цель такой войны для Кремля – очень неясно. Мало того, достижение цели всегда требует ключевого условия – военного разгрома противника. В 2008 году, в 2014 и в 2015 противник терпел сокрушительное военное положение, что и позволило диктовать ему свои условия. (Впрочем, дипломатическая часть войны 2008 года и двух столкновений с Украиной в 14 и 15 годах выглядит полностью провальной). Расчет на полный разгром ВСУ в 2021 году – штука гораздо менее уверенная.

В общем, барабаны войны звучат всё громче, и пока это хотя и тревожно, но все еще не слишком фатально и вполне укладывается в тактику шантажа перед переговорами. Если у тебя нет сколь-либо уверенной позиции, то единственное что остается – это шантаж и блеф. Но риск того, что можешь заиграться, с ростом напряженности растет слишком быстро.

Стоит не забывать, что фашистские режимы практически всегда рушатся вслед за военным поражением. Внутренняя устойчивость, обеспеченная террором, имеет свою очень хрупкую оборотную сторону – внешняя катастрофа немедленно приводит к катастрофе внутренней. Не уверен, что кремлевские способны осмыслить эту угрозу на сознательном уровне, но на уровне животных рефлексов – вполне. Поэтому они и не очень стремятся именно сейчас к военному решению. Опасность для режима в таком случае становится слишком неопределенной.

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