Матча, коллаген, хлорелла: почему суперфуды стоит добавить в рацион

Все больше людей стараются повысить уровень заботы о себе, придерживаясь не только правильного питания, но и давая организму витамины, микроэлементы, аминокислоты, которые просто невозможно получить с едой в нужном количестве. Матча, пептиды коллагена и хлорелла относятся к категории функционального питания, за которым наше будущее.

Начиная свой день чашечкой матча, добавляя в смузи хлореллу и коллаген, вы делаете отличную инвестицию в свое здоровье. Иногда даже обычная нехватка витаминов может привести к депрессиям и бессилию, апатиям, что очень сильно отражается на качестве жизни.

КОЛЛАГЕН

Строительный белок, который играет жизненно важную роль в функционировании почти всех органов и тканей нашего организма. Он делает наши кости прочными, кожу упругой и молодой, суставы подвижными и помогает быстрее заживлять раны. Наш организм не усваивает обычный коллаген, потому что его молекула слишком большого размера, имеет толстую стенку и не способна проникнуть в кровь через тонкий кишечник. Японские ученые научились разбивать молекулярную цепочку коллагена, подвергая коллаген гидролизу. Так появились пептиды коллагена — это низкомолекулярные белки высокой очистки, которые легче усваиваются и имеют большую эффективность по сравнению с обычным коллагеном.

При приеме пептидов коллагена происходит:

Уменьшение глубины морщин, восстановление эластичности кожи, торможение процессов старения.

Укрепление волос, ногтей, костей.

Устранение воспаления и боли в суставах и костях.

Стимуляция роста мышечной ткани в процессе занятий спортом.

Помощь в лечении акне и кожных аллергий.Уменьшение глубины морщин, восстановление эластичности кожи, торможение процессов старения.

Помощь в лечении остеопороза, остеохондроза, артрозов, межпозвоночной грыжи, ревматических поражений суставов.

Ускорение заживления ран, разглаживание шрамов и растяжек, регенерация кожи после операций пластической хирургии.

Регенерация слизистой оболочки, укрепление десен.

Коллаген нужно пить не только ради красивой кожи. После 30 лет в нашем организме происходит: истощение клеток, снижение функций самовосстановления тканей даже при малейшем повреждении, снижение упругости кожи, ухудшение тона лица, появление морщин, ослабевание суставов — каждая причина появления признаков старения и увядания кроется в недостатке белка (а именно коллагена) в организме.

Коллаген можно смешать с водой и пить до или после приема пищи, а также добавлять в напитки и еду. Кроме того, коллаген добавляют в кремы, сыворотки, лосьоны, шампуни, бальзамы, маски, мицеллярную воду.

Рецепт смузи с коллагеном

Ингредиенты:

Банан — половина

Манго — половина

Банановое или соевое молоко — 130 мл

Коллаген — 1 ст. ложка

Приготовление:⠀

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородности. Банан можно предварительно ненадолго положить в морозилку, чтобы он поменял текстуру. Жидкость смузи можно контролировать количеством молока.

МАТЧА

Слово “MATCHA” на японском означает “порошкообразный чай”, то есть это порошок из зеленого чая. Каждый сорт — это бленд (смесь) из разных культивируемых кустов одного чайного дерева. Настоящий матча не имеет горечи, только терпкость, а в послевкусии чувствуются сливочно-сладкие ноты. Матча состоит из антиоксидантов. Катехин — самый мощный из них и составляет 60%. Он уничтожает бактерии при простуде и гриппе, а после восстанавливет организм. Также катехины помогают предотвратить сердечные заболевания, снизить уровень холестерина, замедлить процесс старения и обеспечить защиту от многих видов рака, благодаря полифенолу EGCG (эпигаллокатехин галлат). Катехины также убивают бактерии хеликобактер пилори и вредные бактерии в полости рта.

Матча является одновременно стимулятором и релаксантом за счет аминокислоты L-теанин. Она способствует производству дофамина и серотонина, улучшая настроение и память. А еще матча содержит в пять раз больше хлорофилла, чем обычный зеленый чай. Хлорофилл способствует регенерации тканей организма, улучшает работу кишечника, способствует выведению из организма токсинов.

Рецепт Матча латте

Ингредиенты:

2 гр чая матча

200 мл молока (идеально кокосовое Альпро бариста) 75-80°C

20 мл воды 75-80°C

венчик с чашей или капучинатор или питчер

сито

Приготовление:

Если у вас венчик с чашей, то:

Просеять матча чай через сито в чашу и залить водой. Взбить матча венчиком до полного исчезновения комочков.

Взбить молоко в питчере. Вылить его в стакан и налить в него матча-заготовку. Перемешать.

Если у вас просто питчер:

Налить молоко, добавить матча и взбить в питчере.

Если у вас ручной капучинатор, то:

Просеять матча чай через сито в чашу и залить водой. Взбить матча капучинатором до полного исчезновения комочков.

Взбить молоко в питчере. Вылить его в стакан и налить в него матча-заготовку. Перемешать.



ХЛОРЕЛЛА

Уникальная одноклеточная зеленая водоросль, обитающие главным образом в чистых озерах или реках. Диаметр хлореллы примерно равен размеру эритроцитов в крови человека. Всего насчитывается около 20 различных видов хлореллы. Они имеют большое количество штаммов (сортов). В зависимости от штамма, форма и содержание питательных веществ разные, у каждого имеются свои уникальные характеристики. Высококачественный сорт – штамм CK-5, разработанный японцами.

Эффект от потребления японской хлореллы:

Детокс. Способствует выводу из организма солей, тяжелых металлов, очищает от шлаков и токсинов.

Улучшение работы ЖКТ. Способствует росту полезных бактерий, улучшает состояние кишечника, за счет своих очищающих свойств оздоравливает печень, почки, поджелудочную железу.

Помощь в снижении веса. Водорастворимая клетчатка ускоряет обмен веществ, снижает аппетит, стабилизирует уровень сахара в крови, сдерживает рост жировых клеток.

Повышение жизненной энергии. Витамины, минералы и аминокислоты борятся с симптомами хронической усталости, восстанавливают организм после заболеваний и ежедневного стресса.

Замедление старения. Нейтрализует свободные радикалы, приводящие к старению всего организма и серьезным, в том числе онкологическим заболеваниям.

Рецепт смузи с хлореллой

Ингредиенты:

Банан — половина

Авокадо — половина

Кокосовое молоко — 150 мл

Хлорелла — 1 ч.л. без горки

Приготовление:⠀