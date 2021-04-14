Мнение: Тотальное дно тотального диктанта

Разбор опуса Глуховского, который вытащили на тотальный диктант.

Вся эта история служит наглядной иллюстрацией, как добавив в бочку с медом ложку дерьма, можно испортить хорошее начинание.

PS. И да, в рамках раскрутки, в Новосибирске "Тотальный диктант" читала плагиатор/плагиаторша/плагиаторка/плагиаториня Яхина https://tass.ru/sibir-news/11114151.

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