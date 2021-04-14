Лукашенко распорядился создать белорусские курорты турецкого качества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством высказал недовольство интенсивностью туристического потока из России.

Лукашенко поручил правительству проработать вопрос создания белорусских курортов, которые по качеству превосходили бы турецкие аналоги.

Разгромной критике со стороны президента подверглась работа министерства спорта и туризма. По мнению Лукашенко, Минтур «просто прошляпил» ситуацию с отменой авиасообщения между Россией и Турцией и не предпринял должных мер по привлечению российских туристов. Теперь из-за ошибки министерства бюджет страны недополучит около 400 миллионов долларов.

– Россияне путевок накупили на 32 миллиарда рублей. Куда все эти деньги пойдут? В карман Эрдогану что ли?! Министр туризма, вы куда смотрите? Почему россияне едут отдыхать в Турцию или Египет, когда есть Беларусь? Разве это по-братски?! У нас же тут и Ждановичи, та же Нарочь есть. Там тебе и массаж, и бассейн, питание трехразовое, электрофорез. Полный ол-инклюзив, как в пионерском лагере. И нет никакого коронавируса. У нас вообще куда ни плюнь, везде стерильно. Я Головченко сейчас поручил, чтобы сделали мне в кратчайшие сроки курорты не хуже, чем у Эрдогана. Кальян, шашлык и все остальное, — сказал Лукашенко.

В рамках реализации утвержденной Лукашенко программы БелТурПоток-2022 в Белоруссии увеличат число галечных пляжей, водоемов для дайвинга и турецких кальянных. До конца следующего года планируется открытие новых курортов под названием Кемерюки и Измирженка. В целях привлечения российских туристов город Лида временно будет временно носить название Наташа до конца летнего туристического сезона.

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