 

РФ призвала США снять санкции с Ирана

14.04.2021, 20:28, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ прибыл с визитом в Иран, и во время своего выступления он обратился к Штатам с призывом снять санкции с Ирана ради прогресса на переговорах по иранскому атому. Но Вашингтон требует, чтобы Тегеран сперва вернулся к выполнению всех условий договора, из которого Штаты в одностороннем порядке вышли.

Во время визита в Тегеран Сергей Лавров снова заявил о поддержке РФ в адрес своего союзника. Чтобы спасти соглашение по иранскому атому, Москва призывает США снять санкции против Ирана.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Наши партнёры в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от Соединённых Штатов.

Но для того, чтобы снять санкции с Ирана, Вашингтон сначала требует, чтобы Тегеран снова соблюдал условия соглашения. С воскресенья из-за происшествия на ядерном комплексе в Натанзе обострилась напряжённость между двумя лагерями. Иран критикует такой саботаж и обвиняет Израиль в том, что он стоит за сбоем в электроснабжении, который парализовал работу площадки.

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, глава МИД Ирана: Американцы должны знать, что ни санкции, ни саботаж не обеспечат их инструментами для проведения переговоров и что эти действия лишь ещё больше усложняют ситуацию для них.

Обстоятельства происшествия до сих пор не ясны. На площадке, на которую была совершена атака, незадолго до этого начали испытания новой центрифуги, чтобы обогащать уран ещё быстрее и в большем объёме — до уровня обогащения, запрещённого соглашением по иранскому атому.

В рамках переговоров, которые проходят в Вене, госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Брюссель, чтобы обсудить иранский вопрос со своими союзниками по НАТО.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2021 года.

 



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