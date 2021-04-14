Шаляпин: «Знаю про Виктора Дробыша много гадостей, но не хочу поливать его грязью»

Прохор Шаляпин высказался относительно моральных качеств продюсера Виктора Дробыша. По словам певца, он знает много гадостей о своем бывшем кураторе, но не хочет поливать его грязью.

Прохор Шаляпин впервые появился на экранах национальных телеканалов в 2006 году. Яркий и импозантный начинающий артист был отобран для участия в шестом сезоне проекта «Фабрика звезд». Это помогло молодой звезде заключить контракт с наставником на талант-шоу Виктором Дробышем. Однако добиться успехов в сотрудничестве с именитым композитором парню из Волгограда не удалось. Как неоднократно сообщали разнообразные СМИ, наставник отказался от продвижения начинающего, но уже очень амбициозного исполнителя. Сейчас среди бывших коллег по «Фабрике» Шаляпин не видит конкурентов, считая себя состоявшимся и успешным артистом. Стоит отметить, что особенно часто на телевидении он появляется все же не как вокалист, а как участник различных событий и скандалов в сфере российского шоу-бизнеса.

Как комментировал ситуацию с продюсером сам Прохор Шаляпин, у них оказались слишком разные взгляды на искусство и жизнь. Все выпускники после окончания сезона получили возможность работы в концертных турах и на корпоративах. Но удержать вместе своих бывших подопечных продюсер, как убежден экс-участник «Фабрики звезд-6», не смог. Более того, именно Шаляпина композитор и автор множества хитов российских звезд назвал своей неудачей. Такое разочарование, убежден 37-летний певец, Дробыш мог испытывать именно из-за того, что упустил возможность заработать огромные деньги на потенциальной мегазвезде.

При этом Шаляпин признает, что каждый раз при встрече бывший наставник мило общается с ним, словно они никогда до этого не конфликтовали. Однако до артиста постоянно доходят слухи, что Виктор Дробыш отзывается о нем очень нелестно, называя фриком. Молодой исполнитель не сомневается в правдивости таких сообщений. Ее причиной Шаляпин считает недовольство тем, что за него никто «не занес бабки». Сам же певец не намерен отвечать бывшему шефу тем же, с его слов, он не желает поливать Виктора Дробыша грязью, несмотря на то, что знает немало гадостей о нем. При этом селебрити все же отмечает, что не видит даже возможностей дипломатических отношений с композитором, потому предпочел бы обходить его стороной.

Источник: www.starhit.ru