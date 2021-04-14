 

Анну Нетребко осудили за сравнение карантинных мер в РФ и Европе

14.04.2021, 20:26, Разное
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Оперная дива Анна Нетребко на данный момент пребывает в России. Недавно он показала поклонникам кадры, сделанные во время прогулки по центру Москвы, чем спровоцировала бурное обсуждение в комментариях. Многие пользователи осудили ее размышления по поводу карантинных мер в РФ и Европе.
На видео, которое опубликовала в Instagram знаменитость, видно, как жители столицы спокойно гуляют по улицам, сидят на летних верандах и наслаждаются теплой погодой. При этом большинство из них без масок. Анна Нетребко задалась вопросом: «Где коронавирус?». Часть фолловеров оперной дивы порадовалась, что в РФ все работает и люди имеют возможность спокойно гулять. Другие комментаторы отметили, что артистка только разжигает ненависть между Россией и Западом, сравнивая карантинные ограничения. Они осудили москвичей за такое халатное отношение и несоблюдение мер безопасности.

Анна Нетребко довольно жестко ответила пользователям, заявив, что карантин не помогает бороться с распространением COVID-19. По словам оперной дивы, она живет на две страны, нравится это многим или нет, поэтому имеет право делать свои выводы о локдауне. Также она посоветовала хейтерам выходить на улицы и гулять, чтобы улетучилась их злость.

В Австрии, где также живет артистка, сейчас третья волна коронавирусной инфекции. В связи с этим в стране ввели жесткий карантин. Анна Нетребко уже не первый раз возмущается в соцсетях по поводу решения европейских властей на введение такого рода ограничений.



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