 

В магазине Брюсселя обнаружили разграбленную римскую статую

14.04.2021, 20:26, Разное
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В антикварном магазине Брюсселя офицеры из итальянского отряда карабинеров обнаружили разграбленную римскую статую мужчины. Артефакт был похищен десять лет назад из парка Вилла Марини Деттина и сейчас его вернули в Италию.
Карабинеры посетили столицу Бельгии в рамках деловой поездки и однажды после работы решили пройтись по району Саблон исторического верхнего города, известного своими многочисленными магазинами антиквариата. Внимание офицеров привлекла статуя безголового тогатуса в одном из магазинов. Он имел явные повреждения, нанесенные землеройными орудиями , что указывает на небрежную работу мародеров, стремящихся быстро получить ценную вещь из-под земли.

Статую сфотографировали, а затем проверили информацию о ней в Леонардо, в базе данных карабинеров об украденных древностях. Похожая на их изображение ценность находилась в списке, как украденная в ноябре 2011 года из археологического парка Вилла Марини Деттина, расположенного за пределами Рима.

Статуя датируется I веком до н.э. Тога имеет стилистические черты, типичные для поздних республиканских фигур: она длиной до щиколотки, а не до пола, сравнительно узко драпирована вокруг ног и имеет короткую повязку на руку, которая помещает правую руку на грудь. Правая рука, согнутая в локте и скованная драпированной перевязкой, из которой выходит только одна рука, представляет собой единую позу республиканских статуй.

Статуи и рельефы тогатэ были широко распространены в Римской империи, особенно в погребальных памятниках. Только римским гражданам разрешалось носить тогу, и первая тога мальчика знаменовала его вступление в зрелость, так что они были мощным иконографическим представлением римской идентичности, статуса вольноотпущенника и мужественности. Статуи республиканской эпохи, вместе взятые или нет, встречаются гораздо реже. Этот безголовый, сильно потрепанный и с простой драпировкой стоит примерно 120 000 долларов.

Прокуратура Рима уведомила бельгийские власти, и статуя была конфискована как украденная. Расследование выявило то, что выглядит как операция по незаконному обороту древностей, а не просто грязная сделка, совершенная без каких-либо вопросов.

Утверждается, что итальянский бизнесмен, действующий под испанским псевдонимом, получил статую в Италии и организовал ее контрабанду в Брюссель. Его направили к уголовной ответственности по обвинению в получении похищенных товаров и незаконном вывозе. Тогатус был репатриирован в Италию в феврале и вернулся на виллу Марини Деттина.

Источник: www.thehistoryblog.com



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