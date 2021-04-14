 

Названы звезды российского шоу-бизнеса с самыми большими штрафами

14.04.2021, 20:18, Разное
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Звёзды российского шоу-бизнеса постоянно попадаются на нарушениях правил дорожного движения. Многие из них накопили штрафов на суммы более 100 тысяч рублей.

Чаще всего знаменитости превышают скорость и паркуются в неположенных местах. Так, блогер Гусейн Гасанов накопил более 700 штрафов на порядка 650 тысяч рублей за неправильную парковку, а известная ведущая Анастасия Ивлеева напревышала на около 170 тысяч рублей. Печально известный блогер Эдвард Бил, устроивший жуткую аварию в Москве, всего за полгода получил около 160 штрафов, общая сумма которых составила 200 тысяч рублей, передаёт “Радио 1”.



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