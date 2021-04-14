 

Дипломат Чалый о последствиях переговоров Путина и Байдена: Будет трагедия для украинцев

14.04.2021, 20:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В минувший вторник, 13 апреля, Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным. Американский лидер заявил о намерении выстраивать стабильные отношения с российским коллегой и предложил ему встретиться лично, чтобы обсудить ряд важных проблем.

Дипломат Александр Чалый рассказал, какие последствия будет иметь разговор двух президентов для Украины. Эксперт предположил, что ситуация напомнит разрядку времен холодной войны. По его словам, тогда власти США пообещали не применять силу против Кубы и вывести ракеты из Турции.

В эфире телеканала “Наш” Чалый заявил, что в скором времени Вашингтон начнет диктовать Киеву свои условия, среди них – недопуск в Североатлантический Альянс. Дипломат подчеркнул, что это будет трагедия для украинцев, потому что они “продолжают идти за иллюзией”, передает “ПолитНавигатор”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вступление в НАТО – единственный способ остановить конфликт в Донбассе. Политик также обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Он призвал Евросоюз и США расширить присутствие в Черноморском регионе.

Напомним, отношения Киева и Москвы ухудшились в начале 2014 года на фоне боевых действий в Донбассе и отделения Крыма. Россия не раз отвергала свое участие во внутриукраинском конфликте. Власти страны говорили о том, что, наоборот, заинтересованы в скором разрешении кризиса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Зарезавший трех человек во французской Ницце кричал “Аллах акбар”

21.03 / Айза Долматова рассказала о жизни без секса

12.10 / Терапевт назвал полезные продукты для борьбы с коронавирусом

25.01 / Блогерам в TikTok заказывали рекламу против акций в поддержку Навального

14.11 / Талисманом Министерства транспорта России стал глубоководный удильщик

31.12 / У побережья Испании обнаружили гигантские подводные структуры

16.03 / Это угроза для москвичей

05.03 / Части россиян грозит отключение интернета – подробности

27.07 / В Хабаровске вновь начался митинг в поддержку Фургала.

22.12 / За убийство в Подмосковье задержали трех москвичей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика